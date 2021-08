Stasera in tv 25 agosto su Rete 4 c'è Zona Bianca con Giuseppe Brindisi: anticipazioni e ospiti

25 agosto 2021 a

Stasera in tv, mercoledì 25 agosto 2021, alle 21.25 su Rete 4 c'è Zona Bianca, il programma di approfondimento e attualità condotto dal giornalista Giuseppe Brindisi. Tanti i temi della settimana da affrontare, sia di politica interna che estera. Andiamo a vedere insieme il programma, le anticipazioni e gli ospiti della trasmissione realizzata in collaborazione tra Videonews e Tg4, in onda in prima serata su Retequattro.



Al centro della puntata, i temi del momento: mentre si avvicina la piena ripresa delle attività economiche, infuria lo scontro sul Green pass per l’ingresso nelle fabbriche e nelle mense aziendali. E sullo sfondo, comincia a farsi sempre più evidente la divisione tra chi vuole il vaccino obbligatorio e chi vi si oppone. Il tema dell'obbligo vaccinale, prima discusso in sordina, è ormai del tutto sdoganato nel dibattito nazionale. Giuseppe Brindisi ne parlerà, tra gli altri, con il virologo Andrea Crisanti, Licia Ronzulli e Marco Rizzo.

Seguirà un focus sulle responsabilità della Cina nella diffusione della pandemia da coronavirus: un tema ancora molto attuale anche alla luce dei report e degli approfondimenti chiesti dal governo americano alla propria intelligence. Un'opera che però è stata ritenuta "inconcludente" dalla stampa a stelle e strisce: Il rapporto non sarebbe infatti stato in grado di stabilire se il Covid-19 sia stato trasmesso all’uomo tramite gli animali o se si sia trattata di una fuga del virus dal laboratorio di Wuhan. Si parlerà poi del fenomeno dei femminicidi che, dopo l'ultimo caso in Sicilia - in cui la giovane Vanessa Zappalà è stata uccisa ad Aci Trezza dall'ex fidanzato, che poi si è tolto la vita - fa salire a 38 il numero delle vittime in Italia nel 2021. Durante la trasmissione si parlerà anche della condizione delle donne musulmane in Italia. Tra gli ospiti di questa puntata: Andrea Delmastro, Claudia Fusani, Piero Sansonetti, Roberto Poletti, Francesco Borgonovo, Alba Parietti, Anna Maria Bernardini De Pace e Karima Moual.

