'Quasi amici' stasera in tv su Canale 5 alle 21.20: trama e cast del film con Omar Sy tratto da una storia vera

Stasera in prima tv su Canale 5 alle 21.20 c'è 'Quasi amici', una commedia francese che, con ironia, riesce a veicolare un messaggio molto profondo, tanto da aver entusiasmato milioni di spettatori aggiudicandosi premi prestigiosi. Innanzitutto vediamo insieme la trama del film, uscita nel 2011 nelle sale cinematografiche e diventata ormai un classico del cinema francese: "La vita derelitta di Driss, tra carcere, ricerca di sussidi statali e un rapporto non facile con la famiglia, subisce un'impennata quando, a sorpresa, il miliardario paraplegico Philippe lo sceglie come proprio aiutante personale. Incaricato di stargli sempre accanto per spostarlo, lavarlo, aiutarlo nella fisioterapia e via dicendo Driss non tiene a freno la sua personalità poco austera e contenuta. Diventa così l'elemento perturbatore in un ordine alto borghese fatto di regole e paletti, un portatore sano di vitalità e scurrilità che stringe un legame di sincera amicizia con il suo superiore, cambiandogli in meglio la vita".

La pellicola (senza spoiler!) è tratta da una storia vera e si conclude con le immagini dei veri protagonisti della vicenda; alcune didascalie nei titoli di coda raccontano la vita di Abdel Yasmin Sellou e di Philippe Pozzo di Borgo, rispettivamente il "badante" e il malato. Ora Philippe vive in Marocco, si è risposato ed è padre di due bambini, Abdel ha fondato una propria impresa ed è padre di tre bambini. Tra i contenuti speciali dell'edizione home video è incluso un lungo documentario che racconta la loro vita dal titolo Quasi Amici: ritratto dei veri protagonisti.

Nel cast dell'opera, scritta e diretta dal duo Olivier Nakache (Suresnes, 14 aprile 1973) e Éric Toledano (Parigi, 3 luglio 1971), ci sono attori di tutto rispetto: primo fra tutti, nei panni del badante, il talentuosissimo Omar Sy, che non da ultimo ha interpretato con successo Lupin nell'omonima serie Netflix. Il "miliardario" è invece interpretato da François Cluzet, icona del cinema francese. Seguono Anne Le Ny (Yvonne), Audrey Fleurot (Magalie) e Clotilde Mollet (Marcelle).

