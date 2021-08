Sanremo, Zlatan Ibrahimovic di nuovo con Amadeus? Il segnale social

25 agosto 2021 a

Zlatan Ibrahimovic torna a Sanremo? Sul suo profilo Instagram l’attaccante del Milan pubblica il video del viaggio in moto per raggiungere il Teatro Ariston di Sanremo. Nel post, rivolto ad Amadeus, scrive: "Ti devo salvare anche l’anno prossimo?".

Nel suo solito stile graffiante, Ibra, in campo come sul palco del festival più prestigioso d'Italia. Il fatto social si riferisce all'edizione dell'anno scorso di Sanremo, quando Zlatan arrivò molto più tardi del previsto alla terza serata, causa coda in autostrada, scatenando la preoccupazione dei presenti. Ma lungi dallo scoraggiarsi, lo svedese trovò comunque un modo "creativo" per arrivare a destinazione, anche se in ritardo: "C'era un incidente in autostrada. Era tutto bloccato, ho fermato un motociclista e ha fatto 60 km per portarmi a Sanremo". Ed è proprio il video che vediamo nel post di oggi, in cui Ibra si filma mentre "svicola" la fila con il suo improvvisato conducente.

L'attaccante del Milan, atteso alle 21.30 all'Ariston, era arrivato dopo le 23. "Zlatan Ibrahimovic doveva essere qui alle 21.30. Ci siamo preoccupati, non sapevamo cosa fosse successo. C'è stato un incidente in autostrada", aveva detto Amadeus presentandolo al pubblico "virtuale". "C'è stato un incidente in autostrada, siamo rimasti fermi 3 ore" spiegò Zlatan. "Così sono sceso dall'auto, ho fermato un motociclista e gli ho detto: 'Puoi portarmi a Sanremo?'. Per fortuna era milanista... Abbiamo fatto 60 km in moto, era la prima volta che lui andava in autostrada... Ho fatto 60 km in moto per salvare il mio Festival... non il tuo", disse Ibra ad Amadeus. Ed è impossibile pensare che il post di oggi sia stato pubblicato a caso. Tutto porta a una riconferma del fuoriclasse svedese sul palco dell'Ariston. Insieme al suo dileggiatissimo "amico" Amadeus.

