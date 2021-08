Oroscopo del Corriere di giovedì 26 agosto 2021: le previsioni segno per segno

25 agosto 2021 a

a

a

Ecco l'oroscopo di giovedì 26 agosto 2021 con tutte le previsioni dei segni zodiacali

ARIETE

L’umore non è al top e anche l’organismo ne risente. In generale avete necessità di recuperare forze. Tenete i piccoli disturbi sotto controllo.

TORO

Il consiglio per oggi è parlare, comunicare, dirsi tutto con estrema sincerità, anche quello che può ferire. Ecco la legge vincente in una coppia.

GEMELLI

Invitate alla calma chi è al di sopra di voi: con l’isteria non otterrà nulla, anzi la base si ammutina, finendo col fare il contrario di quanto richiesto.

CANCRO

Vedrete che già da oggi troverete qualcosa di diverso negli altri, in voi stessi e nei progetti a cui avete dato il via! Magari potrete ottenere risultati...

LEONE

Non fatevi prendere dall’ipocondria e reagite in maniera saggia: ogni piccolo disturbo va curato attentamente senza farsi inutili paranoie.

VERGINE

Un pizzico di gelosia non rovina il rapporto, magari lo rinvigorisce. In arrivo un messaggio che può insinuare qualche legittimo dubbio nel partner.

BILANCIA

Affidatevi alla vostra capacità di comunicare sentimenti ed emozioni per ritrovare la serenità dopo la tempesta. Sarà una giornata positiva.

SCORPIONE

Grandi ambizioni, forse eccessive. Vero che siete un segno forte, capace, idealista, ma è già evidente guardandovi che oggi non siete in vena.

SAGITTARIO

È il momento giusto per mettere a punto i vostri piani per il futuro: c’è qualche nuova proposta che merita di essere presa in considerazione.

CAPRICORNO

Oggi non sempre i vostri diktat saranno graditi e compresi, ma voi siete fatti così, avete le vostre idee e le imponete a chi vi “cammina” accanto.

ACQUARIO

Provate a cambiare atteggiamento, siate ottimisti e anche la fortuna potrebbe essere dalla vostra parte: prendete al volo le opportunità.

PESCI

Le turbe emotive non vi abbandonano nemmeno oggi. Che vogliamo fare? Rischiate davvero di buttare all’aria quanto costruito in tutti questi anni.

