Oroscopo del Corriere di mercoledì 25 agosto 2021: le previsioni dei segni zodiacali

Ecco l'oroscopo del Corriere per la giornata di mercoledì 25 agosto 2021 con le previsioni di tutti i segni zodiacali.

ARIETE

Il partner vi sta dando qualche pensiero, ma voi non avete il coraggio di confessarlo. E' difficile risolvere il problema senza parlare.

TORO

La rabbia non vi aiuterà a risolvere i problemi, anzi. Cercate di ritrovare il vostro lato comprensivo e pacato per parlare in tranquillità.

GEMELLI

Oggi non dovete pensare a nulla: godetevi la giornata chiacchieran- do con gli amici. Una telefonata potrebbe sorprendervi.

CANCRO

Una persona speciale si sta insinuando nei vostri pensieri: la paura di essere feriti vi allontana, ma forse dovreste ascoltare il cuore.

LEONE

Oggi tutto quello che fate sembra non andare per il verso giusto. Fermatevi e riflettete bene prima di prendere decisioni di cui potreste pentirvi.

VERGINE

Avere successo è bellissimo e riempie di orgoglio. Ma sappiate che vincere da soli non è semplice quanto giocare in squadra.

BILANCIA

Al lavoro spesso vi lamentate di essere sottovalutati, ma poi quando c’è da fare qualcosa di nuovo vi nascondete. Rifletteteci.

SCORPIONE

Avete sempre paura del giudizio degli altri. Siate voi stessi e date il meglio di voi. Non dovrete più temere nulla se fate la vostra parte.

SAGITTARIO

Il silenzio non sempre è l’arma migliore per farsi ascoltare: prima che sfoci in indifferenza, cercate di fare valere le vostre ragioni.

CAPRICORNO

Se avete fatto un errore, non nascondetevi dietro un dito: accettate di non essere perfetti e recuperate senza trovare scuse inutili.

ACQUARIO

La vostra vita procede in maniera serena, ma a volte la monotonia vi annoia: perché non vi lasciate andare ai sogni nel cassetto?

PESCI

Pensavate di aver chiuso definitivamente una storia d’amore, ma il vostro cuore è pieno di nostalgia: non siate però troppo impulsivi.

