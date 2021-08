Charlie Watts morto, dal matrimonio con Shirley Ann Sheperd l'unica figlia Seraphina

24 agosto 2021 a

Lutto nel mondo della musica rock. E' morto infatti Charlie Watts, il modesto e incrollabile batterista dei Rolling Stones che ha contribuito a creare una delle più grandi sezioni ritmiche del rock. Aveva 80 anni. Il suo addetto stampa Bernard Doherty ha detto che Watts "è morto pacificamente in un ospedale di Londra martedì 24 agosto, circondato dalla sua famiglia". "Charlie era un caro marito, padre e nonno e anche come membro dei Rolling Stones uno dei più grandi batteristi della sua generazione", ha detto Doherty.

Watts aveva annunciato che non sarebbe andato in tournée con gli Stones nel 2021 a causa di un problema di salute. Per quanto riguarda la vita privata, è sposato dal 1964 con la pittrice e scultrice Shirley Ann Sheperd, che conosceva già prima di entrare nella band: un esempio di fedeltà raro nel mondo del rock. Ebbero anche una figlia, Seraphina Watts, nata nel 1968.

Nato da padre omonimo Charles Watts, un camionista, e da mamma Lilian Eaves, il piccolo Charles ha vissuto sempre nella zona nord di Londra. Dapprima nel quartiere Kingsbury, studiando alla scuola Tylers Croft. Nel 1956 la famiglia si è trasferita al 23 di Pilgrims Way, nel vicino quartiere Wembley, dove il piccolo Charles ha conosciuto quello che sarà il suo eterno amico, il vicino di casa Dave Green, all'epoca un ragazzino molto interessato al rhythm and blues, una passione che ha poi trasmesso al futuro batterista rock. Charlie Watts ha costituito una eccezione nei Rolling Stones. Gli altri membri del gruppo lo hanno definito come una persona calma e riflessiva, ma in grado comunque di farsi rispettare. Secondo Richards, Watts era il collante della band, tanto sul palco quanto fuori, bravo a mantenere l'equilibrio tra le due primedonne Jagger e Richards. Nel 2004 gli fu diagnosticato un cancro alla gola, dal quale riuscì a guarire. Ora la morte a 80 anni.

