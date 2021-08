Andrea Delogu, capelli rossi e look super sexy: poi la pioggia rovina tutto. Eccola bagnata in motorino | Video

24 agosto 2021 a

a

a

Andrea Delogu ancora sotto i riflettori social. La conduttrice infatti ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video in cui è immortalata dall'hairstylist per un nuovo look. Canottiera nera super sexy, la Delogu ovviamente non rinuncia alla sua proverbiale ironia. E così mostra come proprio subito dopo la giornata da Vicky Hair Fusion, inizia a piovere.

Per lei dunque primo piano sconsolato sotto l'acqua, con casco in testa, camicia bagnata e sguardo rassegnato. Nel post su Instagram il tag addirittura a Camila Cabello (colonna sonora del video) e il commento immancabile dell'amica Ema Stokholma, con la quale Andrea dà vita a un simpatico siparietto sul fascino dell'hairstylist.

Andrea Delogu senza costume, al mare solo con l'intimo: siparietto sexy con Ema Stokholma | Foto

Nella didascalia comunque Andrea Delogu mostra il suo orgoglio per il colore dei capelli: "Era il rosso che stava bene su tutto, giusto?", le sue parole. Con la dj e scrittrice Ema Stokholma, la Delogu forma da tempo una coppia fissa sui social e anche nel lavoro, visto che da anni conducono le serate del festival di Sanremo su Radio2.

Andrea Delogu scatenata, twerking sexy e tuffo in piscina vestita: Cremonini se la ride | Foto e Video

Pochi giorni fa al mare senza costume, Andrea aveva pubblicato un video nelle sue stories con indosso soltanto un intimo, un reggiseno, che non nascondeva praticamente nulla, con il capezzolo in vista, mentre era insieme proprio a Ema. "Chi vuoi che se ne accorga che ho l'intimo", la domanda quasi retorica della Delogu all'amica. "Tutti, se ne sono accorti tutti", la replica immediata della Stokholma, con il sorriso sulle labbra. Sempre la Delogu recentemente ha saputo prendersi in giro sulle diverse serate estive a cui ha preso parte. "Ok. Sto vivendo i miei 20 anni a 39. Mi sono rotta un dito del piede, ho mal di schiena e mi addormento appena tocco il divano passata la mezzanotte. Confermate che è normale?", la frase postata su twitter. Ora nuovo look di capelli e una stagione televisiva alle porte, che la vedrà sicura protagonista sul piccolo schermo.

Andrea Delogu in costume, spettacolo sexy sugli scogli: poi spunta sempre Peter Griffin | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.