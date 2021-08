Isabel Russinova, due figli con Rodolfo Martinelli: "Il primo marito Igor Marini? Ho rimosso tutto"

24 agosto 2021 a

a

a

Isabel Russinova, all'anagrafe Maria Isabella Cociani, è nata a Sofia nel 1958. E' una ex modella e attrice, prima al cinema e poi in teatro, dove ha riscosso un successo importante. Ha origini bulgare da parte di madre. E’ cresciuta invece a Trieste con i nonni paterni e si è diplomata presso il liceo di Cortina. Nel 1984, sul set di un film, Isabel ha conosciuto il suo primo marito, l’attore Igor Zalewsky (che si è poi fatto chiamare Igor Marini).

Nel 1993 la separazione. Nel 1994 Isabel Russinova ha incontrato il suo attuale compagno, il regista teatrale Rodolfo Martinelli. Dalla loro unione sono nati due figli, Maria Cristina e Antonio. Del primo marito, Igor Zalewsky, la Russinova in passato ha detto: "E' bello, sano, pulito, dolce, delicato. Sa amarmi come io voglio e sa farsi amare come io desidero - le sue parole -. Lui è un carnivoro, un atleta, uno sportivo. E' alto un metro e 85, ha un fisico da peso massimo del pugilato. Tra noi non c'è solo l'amore. C'è una perfetta intesa in tutti i sensi".

Nicoletta Orsomando, la figlia Federica con Roberto Rollino: la separazione dopo 6 anni di matrimonio

Zalewsky successivamente è invece assurto alla ribalta della cronaca come Igor Marini, il faccendiere che con le sue dichiarazioni dal carcere di Torino sull'affare Telekom Serbia aveva aperto uno scontro istituzionale di inaudita violenza. "Ho rimosso tutto: quella con Igor è stata un'esperienza talmente negativa che ancora adesso mi vengono i brividi solo a ricordare. Se vuole parliamo di teatro", ha affermato più recentemente la stessa Russinova.

Bice Valori, la figlia Alessandra dal matrimonio con Paolo Panelli e la morte a soli 52 anni

Isabel sempre in una vecchia intervista ha ricordato l'esperienza di Sanremo, nel 1983: "Mi ha dato molta popolarità, è stato un battesimo incredibile perché è come per un atleta fare subito le Olimpiadi. Venivo dalla moda, non avevo mai fatto la televisione fino alla prima esperienza di pochi mesi precedenti con Discoring. I dirigenti della Rai pensarono di portare sul palco del festival le tre ragazze di quel programma fortunato. Conservo a distanza di tanti anni un ottimo ricordo, ho sempre ricordato e rispettato tutte le esperienze che ho affrontato", ha commentato tempo fa. Isabel Russinova è protagonista della puntata di Techetechetè dedicata proprio al festival, in onda martedì 24 agosto dalle 20,35 su Rai1.

Gianni Morandi, il figlio Pietro da Anna Dan: in passato è stato suocero di Biagio Antonacci. Ecco perché

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.