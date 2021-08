Elisabetta Canalis provoca i follower, scatti da urlo in intimo sexy: l'amica Emma si arrende | Foto

24 agosto 2021 a

a

a

Elisabetta Canalis non smette più di provocare. Social impazziti infatti per la serie di scatti ad alto tasso di sensualità pubblicati dalla showgirl sul suo profilo Instagram, ormai pieno di immagini di questo tipo, decisamente graditi ai fan. Elisabetta appare infatti in intimo in tre fotografie diverse, in una con indosso anche una camicia da uomo, che contribuisce a renderla ancora più sexy, poi in intimo rosa e infine arancione, a esaltare un fisico oltre che mozzafiato anche super tonico, frutto dei suoi duri allenamenti. La Canalis poi stuzzica i follower: "Quale preferite?". Per lei fioccano i like e i commenti dalle amiche e colleghe vip, come quello di Emma Marrone: "Se (inteso come sì ndr) ciaone", ha scritto la cantante, come a dire che non ce n'è per nessuno. Elisabetta Canalis è una delle regine dei social dell'estate 2021.

Intanto si avvicina l'inizio del programma televisivo tutto suo in onda dal 1 settembre su Tv8, Vite da copertina. Si tratta appunto della prima trasmissione che la vede assoluta protagonista, non più come coconduttrice o showgirl. Inevitabile quindi che la Canalis non veda l'ora di cominciare.

Elisabetta Canalis vietata ai minori, posa hot sul tavolo della cucina: costume e tacchi a spillo | Foto

Vite da copertina andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 17.30, dove da padrona di casa racconterà di cinema, tv e di gossip.

Elisabetta Canalis, top sexy nel mare di Sardegna. Il dettaglio hot: capezzolo in primo piano | Foto

Ma la Canalis ha precisato al Corriere della Sera: "Non farei mai del gossip cattivo, quello che non ho amato quando lo subivo. Non potrei mai condurre un programma che va a scavare nella vita delle persone", ha dichiarato. Non è mancata inoltre la considerazione sulle donne sottoposte al giudizio altrui qualora decidano di mostrare il proprio corpo: "Deluderò qualcuno ma non sono tra chi condanna chi esibisce il proprio corpo - ha detto -. La vera conquista è non essere discriminati per questo: per essere considerate alla pari degli uomini dobbiamo rinunciare a questa libertà?". Intanto l'appuntamento con lei in tv è dal 1 settembre con Vite da copertina, su Tv8.

Elisabetta Canalis hot a Los Angeles, spacco vertiginoso e niente reggiseno: follower in tilt | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.