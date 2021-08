Wanda Nara, la lezione di nuoto è hot: mini costume con seno incontenibile a bordo piscina | Foto

24 agosto 2021 a

Wanda Nara esagerata più che mai. La influencer e procuratrice argentina ha deliziato i suoi 8 milioni di follower con uno scatto decisamente hot.

Costume intero (ma striminzito) che non riesce a contenere le sue curve esplosive e seno in primo piano, la didascalia recita: "Prima lezione di nuoto e non è venuto nessuno", con riferimento probabilmente ai figli, sia quelli avuti dal primo marito Maxi Lopez che le femminucce nate dall'unione con Maurito Icardi. Fatto sta che i fan di Wanda hanno gli occhi soltanto per il prosperoso dècolletè, impossibile da non notare.

Intanto per quanto riguarda il futuro del marito di Wanda, Mauro Icardi, attualmente al Psg, la sensazione è che ancora possa succedere di tutto da qui a fine mercato. Soldi dalle società italiane difficile trovarne e così la voglia della famiglia Icardi di tornare in Italia non è così agevole da esaudire. L'intenzione sarebbe quella di restare il più possibile a Milano. E l'ipotesi di un Cristiano Ronaldo verso Parigi o Manchester (City, sponda Guardiola) potrebbe rilanciare l'opzione Maurito per i bianconeri. Al momento pare essere un sogno di fine estate, anche se Wanda non ha mai nascosto il suo amore smisurato per Milano. Negli ultimi giorni sui social la bellissima showgirl argentina ha appunto voluto ribadire la sua passione per il capoluogo lombardo: "Io ti vedo sempre bellissima", ha scritto con la foto davanti al Duomo che ha fatto sognare i tifosi di Milan e Juve, unici club a cui si è avvicinato concretamente nel corso di questo mercato. Ormai le trattative però sono giunte alle ultime battute e una permanenza al Psg, con Messi e le altre stelle, non è da escludere. Anche se Allegri (soprattutto) lo abbraccerebbe molto volentieri. E Wanda è al lavoro (anche) per questo.

