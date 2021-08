Nicoletta Orsomando, la figlia Federica con Roberto Rollino: la separazione dopo 6 anni di matrimonio

23 agosto 2021 a

Nicoletta Orsomando è stata una delle annunciatrici più amate dal pubblico, tra le mitiche Signorine Buonasera. Nata a Casapulla (in provincia di Caserta) l’11 gennaio 1929, sotto il segno zodiacale del Capricorno, la Orsomando (il cui nome all’anagrafe è Nicolina) ha avuto un’infanzia piuttosto “movimentata”. Suo padre, il celebre compositore Giovanni Orsomando, si è dovuto trasferire più volte per lavoro, portando con sé la famiglia.

Nicoletta ha così vissuto a Mazzarino (in provincia di Caltanissetta), poi a Lavello (in provincia di Potenza) e a Latina, fino ad approdare nel 1937 a Roma. Il suo nome rimarrà per sempre nella storia della televisione: il 22 ottobre 1953 è comparsa sul piccolo schermo per il suo primo annuncio, diventando la prima Signorina Buonasera degli studi Rai di Roma.

Ha vissuto a Roma, dove è morta appunto il 21 agosto del 2021, all’età di 92 anni. Nicoletta è stata l’annunciatrice più longeva della tv, con ben 40 anni di carriera, periodo nel quale ha avuto modo di stringere amicizia con tante altre colleghe come per esempio Rosanna Vaudetti, Maria Giovanna Elmi, Aba Cercato e Gabriella Farinon.

Nel corso della sua carriera, ha presentato anche il Festival di Sanremo 1957 e Un disco per l’estate, ha avuto poi una piccola parte in alcuni film, tra cui Totò lascia o raddoppia?, mentre negli anni 2000 è tornata in televisione in diverse occasioni come ospite e come giurata a La prova del cuoco. Per quanto riguarda la vita privata, nel 1957 ha sposato il giornalista Roberto Rollino, da cui ha avuto la sua unica figlia Federica. I due si sono separati 6 anni dopo, e negli anni Settanta hanno divorziato. Nicoletta Orsomando è tra le protagoniste di Techetechetè, nella puntata in onda su Rai1 lunedì 23 agosto a partire dalle ore 20,35.

