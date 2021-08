Stasera in tv 23 agosto su Canale 5 c'è il film Imparare ad amarti: trama e cast

23 agosto 2021 a

Stasera in tv, lunedì 23 agosto, su Canale 5 va in onda un film in prima tv realizzato nel 2020, dal titolo "Imparare ad amarti". Ecco alcune brevi anticipazioni sulla trama e il cast di questa pellicola francese.

Da quando Cecile e Franck sono diventati genitori di una bambina con la sindrome di Down la loro vita cambia totalmente. Riusciranno ad affrontare la situazione? Un tema delicato e particolare quello messo in scena dal regista Stephanie Pillonca, che vede sul set Ary Abittan, Julie De Bona, Julie Ann Roth, Youssef Hajdi, Annie Gregorio, Marie Vincent e Deborah Lukumuena. Sulle altre reti, sempre in prima tv, c'è il film "The big wedding" con Robert De Niro su Rai 1, i nuovi episodi di Hawaii Five O e Ncis su Rai 2 e la replica di alcuni servizi dell'ultima stagione di Report su Rai 3. Sulle reti Mediaset, c'è il talk show di politica e attualità "Controcorrente" condotto da Veronica Gentili e una replica di Freedom su Italia 1.

