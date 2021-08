The Big Wedding, trama e cast del film di stasera 23 agosto su Rai 1

23 agosto 2021 a

The Big Wedding è il film proposto questa sera, lunedì 23 agosto, su Rai 1 in prima serata a partire dalle ore 21.30. Ecco alcune anticipazioni su trama e cast.

In The Wedding (precedentemente noto con il titolo Gently Down the Stream) De Niro interpreta Don Griffin, un padre di famiglia che decide, d'accordo con l'ex moglie Ellie (Diane Keaton), di fingere di stare ancora insieme per il bene del figlio adottivo (Ben Barnes), che si sta per sposare, dopo aver saputo che tra gli invitati al matrimonio ci sarà anche la madre biologica del ragazzo, una donna religiosissima e di vedute corte. Ma con un sacerdote come Robin Williams e una ex fidanzata come l'esplosiva Susan Sarandon la cerimonia rischierà di non andare come previsto.

Sulle altre reti, sempre in prima serata, ci sono nuovi episodi di Hawaii Five-O e Ncis su Rai 2, mentre su Rai 3 va in onda una replica di alcuni servizi di questa ultima stagione di Report, il programma condotto da Sigfrido Ranucci. Sulle reti Mediaset, invece, c'è il talk show di politica e attualità "Controcorrente" su Rete 4, condotto da Veronica Gentili; su Canale 5 c'è il film in prima tv "Imparare ad amare", mentre su Italia 1 c'è una nuova puntata con il meglio dei servizi e dei reportage dell'ultima stagione di Freedom.

