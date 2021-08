Din Don - una parrocchia in due, stasera 22 agosto 2021 su Italia 1, con Enzo Salvi e Maurizio Battista: trama e cast

22 agosto 2021 a

Stasera, domenica 22 agosto 2021, alle 21.20 su Italia 1 c'è Din Don - una parrocchia in due, simpatica commedia diretta da Claudio Norza, che nel cast annovera Enzo Salvi e Maurizio Battista. Andiamo a vedere la trama del film: Donato, un manager musicale cialtrone, per sfuggire ai due sgherri di un boss a cui, per colpa della sua inefficienza, ha fatto perdere molti soldi, approfittandosi di una lettera dello zio vescovo si presenta al parroco di una chiesa di paese, Don Dino, vestito da prete, e finge di essere stato mandato lì dal vescovo come viceparroco. La chiesa di Don Dino è sempre vuota. I fedeli del paese frequentano, infatti, la chiesa nuova, retta da Don Gabriele, un prete ruffiano, che ci sa fare con la gente. L'arrivo di Donato inizialmente sembra il colpo finale per la chiesa di don Dino: Donato non sa da dove cominciare una messa, non ha mai confessato né sposato nessuno, la sola idea di fare un'estrema unzione lo spaventa. Don Dino comincia a litigare con Donato: sembra tutto meno che un prete. Ma a poco a poco, i modi stravaganti di Don Donato, la sua apertura mentale da "peccatore", la sua mentalità da prete rock, cominciano ad attrarre i fedeli.

Fanno parte del cast anche Giorgia Wurth, Laura Torrisi, Maurizio Mattioli, Emy Bergamo e i Cugini di Campagna.

Il film è stato girato a Roccasecca e Cassino, in provincia di Frosinone e le riprese sono durate dal 13 giugno al 17 luglio 2018. La pellicola è già andata in onda il 3 gennaio 2019 in prima visione TV su Italia 1. Il 29 dicembre 2019 è andato in onda il sequel dal titolo Din Don - Il ritorno.

