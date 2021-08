Stasera in tv 22 agosto 2021, su Rai 3 c'è Kilimangiaro Estate con Camila Raznovich

22 agosto 2021 a

a

a

Stasera in tv, domenica 22 agosto 2021, su Rai 3 torna "Kilimangiaro estate" in prima serata alle 21.45. Camila Raznovich, oltre al contributo dei suoi ospiti, racconterà come sempre il mondo attraverso la lente del viaggio: uno dei filtri più entusiasmanti attraverso cui vivere ed esaminare la realtà. Come di consueto, il programma sarà composto da un'alternanza di ospiti e filmati, molti realizzati dai film-maker della trasmissione, per un viaggio nei luoghi più affascinanti del pianeta, resi ancora più affascinanti dalle difficoltà che il Covid ha causato alla possibilità di viaggiare. In questa puntata assisteremo ad un meraviglioso trail in Norvegia, la straordinaria natura dell’Indonesia attraverso le sue isole, ma anche una esotica visita nell’Uttarakhand, a nord dell’India, famoso anche per il "soggiorno spirituale" dei Beatles nel 1968. E poi ancora si andrà in Patagonia, nell’estremo sud dell’Argentina e infine in Vietnam.

Su Rai 1 c'è il film "Ricchi di fantasia" con Ferilli e Castellitto

Tra gli ospiti di questa puntata il giornalista e scrittore Michele Serra, autore di "Osso. Anche i cani sognano"; il direttore d’orchestra Nil Venditti con i suoi "viaggi" musicali e l’architetto e disegnatore Matteo Pericoli, che ha realizzato il libro "Finestre sull’altrove": 60 disegni che ritraggono le vedute di 60 finestre di rifugiati nel mondo. Come sempre, in questa edizione serale si andrà con alcuni degli ospiti del Kilimangiaro nei luoghi dei loro racconti. Stavolta il botanico Stefano Mancuso condurrà in giardini bellissimi e in laboratori avveniristici e mostrerà alcuni studi che sta conducendo sulle piante.

Fiorella Mannoia conquista il pubblico della prima serata

Camila Raznovich (Milano, 13 ottobre 1974) è una conduttrice televisiva italiana. È nata da genitori argentini, il padre di origini russo-ebraiche e la madre di origini italiane. Ha trascorso l'infanzia tra Milano, Londra e l'India, per poi tornare nella città natale.

Monica Bertini, dal matrimonio con l'ex calciatore alla scalata in tv

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.