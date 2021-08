Ricchi di fantasia, trama e cast del film di stasera 22 agosto su Rai 1

22 agosto 2021 a

Ricchi di fantasia è una commedia italiana con Sabrina Ferilli e Sergio Castellitto che andrà in onda oggi, domenica 22 agosto, su Rai 1 in prima serata. Ecco alcune anticipazioni su trama e cast del film uscito nelle sale cinematografiche nel 2018.

Il carpentiere Sergio (Sergio Castellitto) e l'ex cantante Sabrina (Sabrina Ferilli) sono una coppia di amanti, innamorati ma impossibilitati a lasciare i rispettivi compagni per le loro ristrettezze economiche. Tutto sembra cambiare quando i colleghi di Sergio si vendicano dei suoi scherzi facendogli credere di avere vinto alla lotteria tre milioni di euro. Convinto di essere diventato ricco, Sergio decide di abbandonare la sua vecchia vita portando con sé non solo Sabrina, ma anche i loro cari. Quando Sergio e Sabrina scoprono che la vincita non esiste possono solo tenere in piedi la recita trascinando le proprie famiglie in un viaggio dalla periferia romana alla Puglia. Ma le bugie, si sa, hanno le gambe corte e le tensioni tra caratteri tanto diversi sono destinate a esplodere.

Oltre a Ferilli e Castellitto, nel cast ci sono anche Matilde Gioli, Valeria Fabrizi, Antonio Catania, Antonella Attili, Gianfranco Gallo e Paolo Calabresi. Sulle altre reti, sempre in prima serata, c'è un altro episodio di Ncis su rai 2, mentre su Rai 3 c'è Kilimangiaro Estate. Sulle reti Mediaset, invece, ci sono due episodi della terza serie di Grand Hotel su canale 5, mentre su Italia 1 c'è il film commedia "Din don - Una parrocchia in due"; su Rete 4, infine, Pressing prima serata dedicato alla giornata iniziale del campionato di calcio di Serie A.

