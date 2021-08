Monica Bertini, il matrimonio finito con il calciatore Giovanni La Camera e la scalata in tv della bella giornalista sportiva

22 agosto 2021 a

Monica Bertini è una giornalista sportiva, nata a Parma nel 1983, che debutta quest'anno su Rete 4 alla conduzione di Pressing prima serata, nuovo programma di approfondimento calcistico della rete Mediaset.

La bella giornalista è sempre stata appassionata di sport e soprattutto di calciomercato. La sua carriera televisiva è iniziata nel 2013 su Sportitalia e poi la scalata in tv è proseguita fino ai livelli attuali. Proprio in quell'anno è finito il matrimonio con il calciatore Giovanni La Camera, ex centrocampista del Messina, iniziato due anni prima. La coppia non ha avuto figli e attualmente non si se la Monica sia impegnata a livello sentimentale. Anche i suoi profili social non lasciano trapelare alcun indizio: su Instagram pubblica spesso foto legate alla sua attività lavorativa o altre in cui però è sempre sola. Come anticipato poc'anzi, ha lavorato dal 2013 a SportItalia, dove ha condotto programmi legati all’attualità e al calciomercato. In seguito è approdata a Sky Sport, dove è stata tra le conduttrici del telegiornale di Sky Sport24, oltre a condurre la trasmissione Campo Aperto Serie B.

Su Rete 4 debutta "Pressing prima serata" con Massimo Callegari e Monica Bertini

Nel 2016 è passata a Mediaset, dove conduce importanti programmi calcistici dividendosi tra Premium Sport e Italia 1. Diventa giornalista professionista e nel 2018 viene scelta come conduttrice di Casa Russia, in occasione dei Mondiali di calcio. Nello stesso periodo è opinionista di altri programmi sportivi come Mai dire Mondiali FIFA e Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco. Da questa sera la vedremo nella nuova avventura televisiva per commentare ogni domenica un'edizione del campionato di Serie A che si annuncia quanto mai combattuta e avvincente.

