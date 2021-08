Oroscopo del Corriere di lunedì 23 agosto 2021: le previsioni dei segni zodiacali

22 agosto 2021 a

Inizia una nuova settimana ed ecco l'oroscopo di lunedì 23 agosto 2021 di tutti i segni zodiacali.

ARIETE

Discorsi, foto, parole: oggi tutto vi riporta con la mente al passato, con malinconia se è stato felice, con un po’ di tristezza se avete sofferto.

TORO

Giornata pesante ma di grande soddisfazione: se il capo non decide di complicarvi la vita potete chiudere baracca e burattini soddisfatti di voi.

GEMELLI

Chiedi ciò di cui hai bisogno e lo otterrai: non aspettarti elogi, questo è uno di quei giorni in cui le azioni sono più potenti delle parole.

CANCRO

Cercate di trovare dei ritagli di tempo per abbandonarvi a un piacevole relax, vi renderete conto come sia facile recuperare efficienza e sorrisi.

LEONE

Mettiti in contatto con un amico che non senti da un po’: qualcuno aspetta di avere tue notizie. Affidatevi all’istinto per prendere delle decisioni.

VERGINE

Dire che gli astri ce l’hanno con voi forse è esagerato ma non è un momento magico. Vi servirà pazienza per scrollarvi gli impicci di dosso.

BILANCIA

Oggi siete in forma, sentimentalmente parlando. La vostra mente è un turbinio di idee e volete condividere esperienze indimenticabili.

SCORPIONE

Probabilmente già da oggi potreste avere più chiara la vostra posizione e tutto quello che dovete fare è seguire le linee guida, seppure molteplici.

SAGITTARIO

Una leggera dose di tensione nel rapporto di coppia, anche se già collaudato, è fisiologica di qualsiasi amore. Cercate un'occasione di svago.

CAPRICORNO

Godete della compagnia di Urano che transita nel vostro segno e vi permette di essere teneri e dolci con la persona che avete al vostro fianco.

ACQUARIO

Se partecipi a un dibattito, non tirarti indietro. Il principale vantaggio che oggi hai sui tuoi avversari è il tuo acuto potere di osservazione.

PESCI

Se non siete d'accordo con quello che il gruppo sta facendo, non sentitevi come costretti a partecipare. Guadagnatevi il loro rispetto a modo vostro.

