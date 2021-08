Ascolti tv 21 agosto, vince Fiorella Mannoia con La musica che gira intorno

22 agosto 2021 a

Ascolti tv, Fiorella Mannoia su Rai 1 ha vinto la prima serata di sabato 21 agosto con la replica del programma "La musica che gira intorno". La seconda parte dello show musicale ha conquistato gli ascolti della prima serata di ieri grazie a 1.648.000 telespettatori con il 13,09 per cento di share.

Su Canale 5 il film "Sharm el Sheikh - Un’estate indimenticabile" ha ottenuto 1.370.000 telespettatori e il 9,83 per cento di share mentre al terzo posto si classifica Italia 1 con "Ritorno al futuro" visto da 977 mila telespettatori pari al 7,21 per cento. Appena fuori dal podio Rai 2 con "Il prezzo della vendetta" che ha registrato 876 mila telespettatori e il 6,39 per cento, mentre Rete 4 con "Una vita" ha ottenuto 777 mila telespettatori e il 5,72 per cento di share. Su Rai 3 "Lo scandalo Kennedy" ha conquistato 509 mila telespettatori e il 3,59 per cento mentre Nove con "Tutta la verità" ha interessato 318 mila telespettatori pari al 2,89 per cento di share. Su La7 Downton Abbey ha totalizzato 254 mila telespettatori e il 2,5 per cento e Tv8 con "Anaconda" ha registrato infine 222 mila telespettatori e l’1,59 per cento di share.

