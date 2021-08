Francesca Fialdini torna domenica 22 agosto su Rai 1 con il meglio di "Da noi a ruota libera"

22 agosto 2021 a

Francsca Fialdini torna oggi, domenica 22 agosto, su Rai 1. Nella fascia oraria tradizionalmente dedicata a Domenica In, andrà in onda il meglio dell'ultima stagione di "Da noi a ruota libera", in programma solitamente condotto tutte le domeniche alle 17.20 al termine delle puntate della trasmissione di Mara Venier.

Oggi la Fialdini farà compagnia al pubblico di Rai 1 con i momenti più significativi della scorsa stagione. sarà la volta del racconto delle gloriose carriere di Lino Banfi e Rita Pavone, della comicità di Francesco Paolantoni e della grande divulgazione scientifica di Alberto Angela. Dopo il meglio di Domenica In, andato in onda in cinque puntate nel mese di luglio, spazio quindi alle repliche dei momenti più originali e commoventi della trasmissione della bella conduttrice.

