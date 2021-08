Michael J. Fox, dal successo con Ritorno al futuro alla grave malattia: "Il Parkinson mi ha salvato la vita"

21 agosto 2021 a

a

a

E' entrato nell'immaginario giovanile di tutti grazie alla superba interpretazione di Marty McFly in Ritorno al futuro, ma la sua storia personale è in grado di emozionare ancora di più: parliamo di Michael J. Fox, pseudonimo di Michael Andrew Fox, poliedrico attore, produttore cinematografico e chitarrista canadese naturalizzato americano. E' lui l'indiscusso protagonista della trilogia di Ritorno al futuro, che ha creato generazioni di affezionati. Ma non c'è solo l'iconica saga nella sua brillante carriera: Michael ha infatti interpretato anche Alex Keaton nella sitcom Casa Keaton e Michael Flaherty in Spin City, acclamata serie televisiva. Nella sua bacheca ci sono ben quattro Golden Globe, due Screen Actors Guild Awards e cinque Emmy Awards. Una carriera sfavillante, ma funestata sin dagli inizi da una delle più tristemente note malattie neurodegenerative, il morbo di Parkinson.

Ritorno al futuro in tv stasera 21 agosto 2021 su Italia 1: trama e cast di una pellicola leggendaria

Nel 1991 Fox aveva solo 30 anni e gli fu diagnosticata una grave forma di Parkinson giovanile. Lo rese noto solo sette anni più tardi, nel 1998. Di lì a poco dovette ritirarsi quasi del tutto dalle scene (siamo agli inizi del Duemila, anche se poi nel 2013 è tornato ad interpretare se stesso nella sitcom The Michael J. Fox Show e durante gli anni è apparso in qualche cameo). Ma l'attore non si è arreso a questa tragica notizia, ed anzi ha iniziato una strenua lotta per la ricerca sperimentale, specialmente riguardante le cure staminali (ha anche appositamente istituito la Fondazione Michael J. Fox). Per i meriti acquisiti in campo filantropico e scientifico, nel 2010 è addirittura arrivata la laurea honoris causa all'Istituto Karolinska.

Su Canale 5 un classo della comicità con Brignano e Panariello

Michael è sposato dal 1988 con l'attrice Tracy Pollan, conosciuta proprio mentre recitava in Casa Keaton. Dal matrimonio sono nati quattro figli, fra cui due gemelle. In un'intervista rilasciata qualche anno fa, Michael J. Fox ha dimostrato una grande accettazione del suo problema, arrivando addirittura a dire che il Parkinson gli ha salvato la vita, dopo che era caduto nel vortice della depressione e dell'alcolismo che lo stava allontanando sempre di più dai suoi cari. "La malattia mi ha reso una persona migliore, un marito migliore, un padre migliore e in generale un essere umano migliore. La vita mi ha assegnato una catastrofe, ma mi ha anche permesso di trovare una ricchezza nell'anima e questo lo devo senza alcun dubbio al Parkinson".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.