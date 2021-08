Ritorno al futuro in tv stasera 21 agosto 2021 su Italia 1: trama e cast di una pellicola leggendaria

21 agosto 2021 a

Ritorno al futuro sarà trasmesso in tv stasera 21 agosto 2021 su Italia 1. Un film prodotto da Steven Spielberg uscito nelle sale nel lontano 198 e ormai impresso nella memoria collettiva degli spettatori come una di quelle pellicole leggendarie che non si può non aver visto almeno una volta nella vita. E che oltretutto sembra essere ancora molto moderno, forse proprio per la tematica affrontata, cioè quella dei salti spazio-temporali che danno il la alla narrazione. La trama vede infatti il protagonista ,Marty McFly, catapultato per errore nel 1955, grazie alla macchina del tempo ideata dal suo amico scienziato Doc. Non avendo più "carburante" per poter tornare nel futuro, Marty deve rivolgersi alla versione più giovane di Doc, che nonostante l'incredulità iniziale, deciderà di fare di tutto per aiutarlo. Ma nel 1955 non è solo Doc ad essere più giovane: il protagonista infatti si imbatte casualmente nei suoi genitori, all'epoca teenager, e questo incontro aggiungerà altri problemi.

La pellicola si è anche aggiudicata l'Oscar al miglior montaggio sonoro e ha ricevuto sin da subito una calorosa accoglienza dalla critica, per non parlare degli incassi: un vero e proprio strike al botteghino, con un incasso nei soli Stati Uniti di oltre 210 milioni di dollari, il maggiore dell'anno, che sono diventati 381 in tutto il mondo rendendolo il film con i maggiori incassi del 1985 sopra Rambo 2 e Rocky IV. Caratterizzata da uno spiccato umorismo, da un efficace uso degli effetti speciali - nonostante all'epoca questo settore fosse solo agli albori - ma anche da un velo di nostalgia, la saga (che ha conosciuto due sequel nel 1989 e 1990) ha appassionato intere generazioni di spettatori e regalato grande notorietà al regista Robert Zemeckis e agli attori.

E passiamo dunque al cast di Ritorno al futuro,composto da Michael J. Fox nei panni di Marty McFly, Christopher Lloyd (Emmett L. "Doc" Brown), Lea Thompson (Lorraine Baines McFly), Crispin Glover (George McFly), Thomas F. Wilson (Biff Tannen), Claudia Wells (Jennifer Parker), Marc McClure (Dave McFly) e Wendie Jo Sperber ad interpretare Linda McFly.





