Stasera in tv 21 agosto su Canale 5 c'è il film Sharm El Sheikh - Un'estate indimenticabile: trama e cast

Stasera in tv, sabato 21 agosto, su Canale 5 c'è un film che è un grande classico della comicità all'italiana, ossia "Sharm El Sheikh - Un'estate indimenticabile". Ecco alcune anticipazioni sulla trama e sul cast di questo film del 2010, diretto da Fabrizio Giordani.

In prima tv "Lo scandalo Kennedy" su Rai 3

Romano e De Pascalis sono colleghi occupati presso un'azienda assicurativa, che da amici cordiali diventano rivali accaniti in seguito alla minaccia di licenziamento per esubero. Decisi a non perdere il posto, la casa, lo status sociale e le rispettive consorti, i due agenti partiranno alla volta di Sharm el Sheikh, dove si gode sole e denaro il loro nuovo boss. Imprenditore senza scrupoli, Saraceni è presidente dell'Empoli Calcio, marito di una donna bellissima e padre distratto di un adolescente. Sulla spiaggia e sotto gli ombrelloni dei "vip", Romano e De Pascalis tenteranno di avvicinarlo e di conservare il posto di lavoro. Intorno a loro intanto mogli e figli animeranno nel bene e nel male il loro soggiorno "all inclusive". Nel cast ci sono Enrico Brignano, Giorgio Panariello, Maurizio Casagrande, Cecilia Dazzi, Michela Quattrociocche e Laura Torrisi.

Fiorella Mannoia ancora su Rai 1 con "La musica che gira intorno"

Sulle altre reti, sempre in prima serata, c'è la seconda parte di "La musica che gira intorno" su Rai 1, condotto da Fiorella Mannoia; il film in prima tv "Il prezzo della vendetta" su Rai 2 mentre sul terzo canale c'è la storia vera legata allo "Scandalo Kennedy". Sulle reti Mediaset, invece, ci sono i nuovi episodi della soap opera "Una vita" e su Italia 1 il grande classico "Ritorno al futuro".

In prima tv su Rai 2 il film "Il prezzo della vendetta"

