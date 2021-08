Oroscopo del Corriere di domenica 22 agosto 2021: le previsioni dei segni zodiacali

21 agosto 2021 a

Ecco l'oroscopo del Corriere di domenica 22 agosto 2021 con le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali

ARIETE

Cercate di non essere dei pesi morti oggi. Le altre persone non vorranno prendersi il disturbo di trascinarvi con loro. Prendete l’iniziativa.

TORO

Con Venere in quadratura, la situazione diventerà problematica per chi di voi è alla ricerca di un amore serio. Favorito chi ha altre necessità.

GEMELLI

Salute protetta, anche se l’umore non è dei migliori e in generale siete poco propensi alla chiacchiera. Per rigenerarvi, forse l’ideale è dormirci su.

CANCRO

Muoviti con coraggio verso i tuoi sogni oggi. Il tuo senso della realtà potrebbe non essere perfettamente in sintonia con la situazione reale.

LEONE

Datevi da fare e non perdete di vista ciò che fa realmente bene a voi e alla persona amata. Vi siete adagiati troppo ultimamente: un errore.

VERGINE

Troppe attività rischiano di farvi disperdere energie in più direzioni così da farvi arrivare a fine giornata senza neppure le forze per una cena.

BILANCIA

Potresti pensare che poche persone ti capiscano. Anche se provi a spiegarti, sembra che gli altri siano più preoccupati per loro stessi.

SCORPIONE

È triste desiderare qualcosa e non possederlo o averlo solo in parte. Se il partner c’è e non risponde al vostro affetto, riducete le aspettative.

SAGITTARIO

Cerca di non passare troppo tempo su una sola questione oggi. È possibile che tu ne rimanga così invischiato che sarà difficile occuparti di altro.

CAPRICORNO

Questo è un giorno frenetico per voi, ma avrete finalmente la sensazione di rimettere le cose in carreggiata. Il vostro motore ha una marcia in più oggi.

ACQUARIO

Cerca di non agitare troppo le acque oggi. Mantieni saldo il tuo punto di vista, ma non abbatterti quando gli altri non lo condividono.

PESCI

Qualcuno o qualcosa potrebbe intimidirti e farti desiderare di scappare. Ma le opportunità sono lì per voi, anche se possono essere mascherate.

