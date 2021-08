Stasera in tv 21 agosto, su Rai 1 c'è La musica che gira intorno dedicato a Fiorella Mannoia

21 agosto 2021 a

Stasera in tv, sabato 21 agosto, su Rai 1 c'è "La musica che gira intorno", seconda parte, condotto da Fiorella Mannoia. A partire dalle ore 21.35 il primo canale della tv di Stato ripropone il format condotto da Fiorella Mannoia con grandi ospiti del mondo musicale, della tv, del teatro e del cinema, per celebrare la musica e il suo valore nella vita di tutti noi.

In prima tv su Rai 2 il film "Il prezzo della vendetta"

“La musica che gira intorno”, il cui titolo omaggia la canzone di Ivano Fossati, attraverso un racconto costruito dalle canzoni e dalle storie interpretate da Fiorella e dagli ospiti dello show, farà emozionare, riflettere su sé stessi, rievocare i ricordi più importanti delle storie personali e collettive. Come la musica fa sempre, nelle vite di tutti. Sempre in prima serata, sulle altre reti ci sono i seguenti programmi: su Rai 2 c'è il film in prima tv "Il prezzo della vendetta", mentre su Rai 3 c'è il film in prima tv "Lo scandalo Kennedy". Sulle reti Mediaset, invece, c'è la commedia Sharm El Sheik - Un'estate indimenticabile con Enrico Brignano, mentre su Rete 4 c'è una nuova puntata della serie tv "Una vita" con David Venancio Muro. Su Italia 1, infine, la storica pellicola "Ritorno al futuro"

