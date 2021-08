Gigi D'Alessio, colpo di fulmine con la nuova compagna Denise: il quinto figlio si chiamerà Francesco

20 agosto 2021 a

a

a

Gigi D'Alessio è uno dei cantanti più famosi in Italia. Nato il 24 febbraio 1967 sotto il segno dei Pesci, D’Alessio è originario di Napoli, nato in una famiglia umile, ma sin da giovanissimo è diventato direttore d’orchestra prima e cantautore tra i più noti e amati del mondo poi. Dal punto di vista televisivo, nel 2019 è stato anche giudice di The Voice e conduttore di Vent’anni che siamo italiani insieme a Vanessa Incontrada, mentre nel 2020 è tornato anche nella stessa veste a The Voice Senior, incarico confermato pure per il 2021.

Gigi D'Alessio padre per la quinta volta, Denise Esposito incinta: chi è la giovane compagna | Foto

Piuttosto turbolenta la sua vita privata: ora è in attesa del suo quinto figlio, il primo dalla attuale compagna Denise Esposito. La rivista Diva e Donna ha fornito altri dettagli di questa gravidanza riportando le indiscrezioni raccolte: Gigi D’Alessio sarebbe in attesa di un altro maschietto che dovrebbe nascere tra ottobre e novembre. I genitori avrebbero confidato agli amici più stretti l'intenzione di chiamarlo Francesco. Il musicista ha già quattro figli: dalla storia con Anna Tatangelo ha avuto nel 2010 Andrea mentre dal matrimonio con Carmela Barbato sono nati Claudio (1986), Ilaria (1992), Luca (2003).

Anna Tatangelo, il vestitino non nasconde le curve: poi bacio social con il fidanzato Livio Cori | Foto

Per quanto concerne l'attuale compagna, Denise Esposito è una studentessa di giurisprudenza di 28 anni, nata e cresciuta a Napoli. E' sempre stata una grande fan di Gigi D’Alessio e il suo sogno è quello di diventare un avvocato. I due si sono incontrati l'estate scorsa durante uno spettacolo a Capri ed è stato un colpo di fulmine. L'ex di D'Alessio, Anna Tatangelo, non avrebbe reagito bene alla nuova relazione dell'ex compagno, ma ha ricominciato a sua volta una nuova vita con il rapper Livio Cori. Gigi D'Alessio è ospite a sorpresa nella puntata di Canzone Segreta, in onda in replica su Rai1 a partire dalle 21,20, condotto da Serena Rossi.

Gigi D'Alessio, il figlio Claudio accusato dall'ex colf: "Stato di semi schiavitù"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.