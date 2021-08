Paola Perego, dagli attacchi di panico all'amore: "Motore della mia vita insieme a sesso e passione"

20 agosto 2021 a

a

a

Paola Perego è una delle conduttrici più famose della tv italiana. Nata nel 1966, ha condotto diverse trasmissioni sia alla Rai che a Mediaset. Per quanto riguarda la vita privata, ha due figli, Giulia e Riccardo, avuti dall'ex marito Andrea Carnevale, mentre poi si è sposata una seconda volta con il manager tv Lucio Presta. Su di lui ha confessato qualche tempo fa: "L'amore è il motore della mia vita, insieme al sesso e alla passione, fondamentali per tenere vivo il rapporto di coppia - ha affermato -. L'amore col tempo si modifica ma, se è amore, non si spegne né diminuisce".

Malata anche la conduttrice e attrice Paola Perego; "Dolori muscolari fortissimi, nausea devastante e astenia"

Nella vita di Paola, oltre alla sua famiglia in senso più stretto, ciò che conta di più sono il bel rapporto con la madre e le sue amicizie. Ha rivelato, infatti, di aver sofferto di più per il tradimento di un'amica piuttosto che per quello di un suo ex ragazzo. Sempre relativamente ad alcune curiosità sul suo conto, ha sofferto di attacchi di panico per 30 anni e solo da poco tempo se ne è totalmente liberata. In una circostanza, a Belve, da Francesca Fagnani, ha ricordato terribili momenti: "Ero sola, con un bambino che non dormiva né di giorno né di notte - ha confidato -. E' stata durissima. L’assenza di sonno ti fa fare pensieri brutti. Non lo prendevo in braccio per non avere la tentazione di buttarmi con lui dalla finestra".

Paola Perego, i figli Giulia e Riccardo con Andrea Carnevale: poi l'amore con Lucio Presta

Si è trovata con i suoi due figli Giulia e Riccardo, ancora piccoli e tante domande a cui trovare risposte. "Il divorzio è stata una grandissima sconfitta. Credevo al matrimonio per tutta la vita. Me ne ha fatte di corna", ha affermato la Perego. L’incontro con il manager dello spettacolo Lucio Presta le ha riconsegnato la fiducia nell’amore. E dopo 11 anni di fidanzamento lo ha sposato. "Questo matrimonio mi ha svantaggiato perché mio marito che è una persona moralmente onesta, se deve proporre una persona per un programma non proporrà mai me - ha sottolineato -. Per la paura che pensino che mi proponga perché sono sua moglie. Sono anche avvantaggiata perché ho il numero uno a casa cui posso chiedere sempre consigli, anche a mezzanotte". Paola Perego è protagonista a Canzone segreta, su Rai1, nella puntata in onda in replica venerdì 20 agosto.

Paola Perego, l'incubo della depressione poi la rinascita al fianco di Lucio Presta

