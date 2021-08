Elisabetta Gregoraci, trecce alla moda e bikini sexy in Sicilia: curve perfette | Foto

20 agosto 2021 a

Elisabetta Gregoraci continua a godersi la sua estate nei più bei posti di mare in Europa. Dopo Forte dei Marmi, Capri, Sardegna, Ibiza e Formentera, stavolta la showgirl ex moglie di Flavio Briatore ha pubblicato uno scatto su Instagram dalla splendida Sicilia. Trecce alla moda e bikini arcobaleno, che esalta un fisico perfetto con curve super sexy.

E anche Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli, ha voluto commentare la foto della ex collega di reality, visto che i due hanno condiviso l'esperienza al Grande Fratello Vip 5. Non c'è che dire, la Gregoraci è una delle regine social (e non solo) dell'estate 2021. In uno scatto recentissimo infatti Elisabetta aveva sfoderato un fisico pazzesco, immortalata distesa in barca mentre prende il sole con un bikini striminzito che esalta un lato b perfetto.

A 41 anni Elisabetta è sempre più in forma. Un fisico senza difetti, frutto di un mix perfetto tra allenamento e alimentazione. Anche durante il percorso nel reality della casa più spiata d'Italia, ha rivelato di prediligere cibi sani rifacendosi alla dieta Mediterranea, evitando le bibite gassate e gli zuccheri.

Ovviamente la Gregoraci non rinuncia alle proteine, quali la carne e il pesce, che alterna di solito a cena. Infine, beve molta acqua. Non solo alimentazione sana, comunque: la showgirl calabrese pratica molto sport che aiuta tanto a mantenere la forma fisica. Per anni ha praticato atletica leggera e Karate. Spesso, sui suoi profili social, mostra scatti che la ritraggono mentre fa esercizio fisico e tiene tanto a sottolineare quanto sia importante fare sport, esortando i suoi followers a tenersi in forma. Una estate al massimo per l'ex lady Briatore, tra voci di ritorno di fiamma con l'imprenditore (nè confermate nè smentite), Battiti Live in tv e post super sexy sui social.

