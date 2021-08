Adriano Celentano e Ornella Muti, l'amore tenuto segreto per anni: "Lui unica infedeltà della mia vita"

19 agosto 2021 a

Adriano Celentano e Ornella Muti. Di loro tanto si è chiacchierato fino a pochi anni fa, quando il cantante ha deciso forse di alleggerirsi la coscienza e rivelare ai giornalisti il flirt avuto negli anni Ottanta con l'attrice. La storia d'amore tra Celentano e la Muti era rimasta segreta, nonostante i sospetti dei giornalisti e i tentativi di fotografarli insieme, nulla era trapelato, fino a quando appunto non è stata confermata molti anni dopo. I due si sono incontrati sul set del film Il bisbetico domato, il film di Castellano e Pipolo del 1980 (in onda peraltro in replica giovedì 19 agosto su Rete4), ma solo l'anno dopo, durante le riprese di Innamorato pazzo, sarebbe scoccata la scintilla.

Sembra che nell'ambiente molti sapessero della storia clandestina tra il Molleggiato e la Muti, ma nessuno ne parlava apertamente. Adriano Celentano era sposato con Claudia Mori, Ornella Muti era impegnata con Federico Fachinetti, che avrebbe sposato l'anno dopo e con il quale avrebbe avuto in seguito il figlio Andrea. Anche i giornali dell'epoca insinuarono che la loro amicizia fosse "speciale", ma furono puntualmente smentiti dai diretti interessati.

La storia fu appunto dimenticata, fino a quando Adriano Celentano la confessò pubblicamente. "Fra me e Claudia c'è sempre stato amore, abbiamo attraversato una crisi, 20 o forse 30 anni fa, ma siamo una famiglia unita - ha spiegato il ragazzo della via Gluck - la crisi coincise a causa di un rapporto con Ornella Muti, ci fu una storia, i fotografi ci inseguivano dappertutto". Dopo questa confessione Ornella non reagì benissimo: "Se aveva proprio intenzione di rivelarlo e necessità di liberarsi del segreto, sarei stata felice di saperlo in anticipo. Però gli uomini sono fatti così. Se ne fregano - ha detto l'attrice in una vecchia intervista -. Adriano è stato l'unica infedeltà della mia vita".

