Gianni Morandi, il figlio Pietro da Anna Dan: in passato è stato suocero di Biagio Antonacci. Ecco perché

Gianni Morandi è uno dei cantanti più amati dal pubblico. Nato l’11 dicembre del 1944 a Bologna sotto il segno del Sagittario, Morandi è cresciuto in una famiglia di umili origini: suo padre era ciabattino e lui per dare una mano in casa vendeva coni gelato. La svolta nella carriera a inizio anni Sessanta, con Fatti mandare dalla mamma, che gli ha regalato fama e popolarità fino ai giorni nostri.

Per quanto riguarda la vita privata, Gianni Morandi è stato sposato dal 1966 al 1979 con Laura Efrikian, attrice e annunciatrice televisiva da cui ha avuto tre figli: Serena (morta a poche ore dalla nascita, come raccontato anche a Verissimo, nella puntata del 12 ottobre del 2019), Marianna e Marco. Dopo la relazione con Laura, negli anni Novanta ha conosciuto Anna Dan, consulente informatica di professione e sua attuale moglie. Secondo alcuni i due si sono conosciuti a Bologna durante una partita di calcio, mentre Gianni giocava e Anna era seduta in tribuna. Tuttavia lo stesso Morandi in numerose interviste ha raccontato di un loro incontro in studio.

In realtà non fu per niente facile conquistare Anna, che non cedette subito al corteggiamento del cantante, e anzi gli diede il numero di telefono sbagliato. Ma alla fine Gianni non si perse d’animo e riuscì a ottenere un appuntamento. Il resto è storia: i due si sono sposati nel 2004 (con un matrimonio segreto) e ancora oggi sono felici e uniti più che mai. Dalla relazione fra Gianni e Anna, nel 1997 è nato il figlio Pietro, che ha deciso di seguire le orme del padre. Pietro è un cantante trap e il suo nome d’arte è Tredici Pietro. Relativamente alle curiosità sul conto di Morandi, è stato il suocero di Biagio Antonacci, che ha avuto una relazione con sua figlia Marianna (attrice) da cui a sua volta ha avuto due figli. Morandi è protagonista di Techetechetè, nella puntata in onda su Rai1 dalle 20,35 di giovedì 19 agosto.

