Aurora Ramazzotti nuda in vasca, ma Giulia Salemi vuole la versione ancora più hot | Foto

Aurora Ramazzotti in versione hot in Grecia. La conduttrice e influencer infatti è apparsa su Instagram deliziando i suoi oltre due milioni di follower, postando appunto uno scatto in cui appare nuda in una vasca, probabilmente idromassaggio o forse di un centro termale. Fatto sta che il risultato è super sexy.

Ma tra i commenti appare quello di Giulia Salemi, amica della figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, che ha scritto: "La mia foto preferita, anche se voglio l'altra più hot", a dimostrazione di come Aurora abbia fatto altri scatti ad alto tasso di sensualità nuda in vasca. Nelle stories sempre su Instagram inoltre la Ramazzotti aveva simpaticamente ammonito la stessa Giulia Salemi: "Mi segue ovunque vada, da Ibiza a Mykonos e ora a Santorini. E poi ha i tacchi - ha affermato ironicamente - solo lei può portare i tacchi in Grecia".

Qualche giorno fa Aurora aveva pubblicato un'altra serie di scatti relativi alla vacanza in Grecia, in compagnia di amici e del fidanzato Goffredo Cerza. Dai momenti più belli trascorsi fino a due istantanee di lei. La prima in cui prende il sole distesa in bikini mentre si immerge nell'acqua cristallina in riva al mare; l'ultima un primo piano in cui si nota tutta la sua dolcezza. Per una vacanza da sogno. "Cartoline", la didascalia che accompagna le immagini.

Nei giorni scorsi invece Fabrizio Corona era andato all'attacco della stessa Aurora Ramazzotti. A scatenare la polemica è stata una foto di Aurora in bikini, con lato b esibito in primo piano. Le famose "Ciapet", come le ha chiamate la madre di Aurora, Michelle Hunziker, marchio di fabbrica evidentemente delle donne della famiglia. Ma lo scatto non è andato giù a Corona, che ha stuzzicato la figlia d'arte ricordandole la sua battaglia contro il catcalling, vale a dire il fischiettino dei maschi al passaggio di una ragazza. Chissà l'ex re dei paparazzi cosa penserà di questa nuova scorribanda social di Aurora.

