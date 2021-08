Viaggio nella grande bellezza, le anticipazioni del 19 agosto su Canale 5: alla scoperta delle opere di Leonardo da Vinci a Firenze e Milano

19 agosto 2021 a

Viaggio nella grande bellezza torna stasera in tv, giovedì 19 agosto, con la replica della puntata dedicata a Leonardo Da Vinci. Ecco alcune anticipazioni sui servizi di oggi della trasmissione condotta da Cesare Bocci, che porterà i telespettatori alla scoperta delle opere del genio fiorentino che si trovano principalmente a Firenze e Milano.

Protagonisti della puntata, come detto, le opere di Leonardo da Vinci e quell’epoca straordinaria della storia italiana che è stato il Rinascimento. Al centro del racconto, quindi, i quadri più famosi, come la Gioconda, e le invenzioni più geniali di Leonardo significa e i luoghi storici della Firenze del Rinascimento, dal Battistero a Piazza della Signoria, dal Duomo al Museo dell’Opera. A Palazzo Vecchio, Bocci scopre e racconta i segreti legati all’opera di Leonardo e dei suoi contemporanei, mentre a Milano visita il Cenacolo e poi la Biblioteca Ambrosiana, dove è custodito il prezioso Codice Atlantico, il Castello Sforzesco con la Sala delle Asse e, infine, il Museo della Scienza e della Tecnica, che ha da poco aperto una sezione tutta dedicata al talento ingegneristico di Leonardo.

Sulle altre reti, sempre in prima serata, ci sono due episodi in replica della serie Doc - Nelle tue mani con Luca Argentero e Matilde Gioli su Rai 1, mentre su Rai 2 finale della decima stagione di Delitti in Paradiso; su Rai 3 il film in prima tv "Doppio sospetto". Sulle reti Mediaset. invece, c'è il meglio dell'edizione 2021 di Battiti Live su Italia 1, mentre su Rete4 c'è il film "Il bisbetico domato" con Adriano Celentano e Ornella Muti e su Canale 5, come detto, l'appuntamento con l'arte e la storia condotto da Cesare Bocci.

