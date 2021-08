Delitti in Paradiso, stasera in tv 19 agosto su Rai 2 finale della decima stagione: le anticipazioni

19 agosto 2021 a

Gran finale della decima stagione di Delitti in Paradiso stasera in tv, giovedì 19 agosto, in prima serata su Rai 2. Ecco alcune anticipazioni sui due episodi di stasera e un po' di spoiler dell'atteso finale.

l’ultimo episodio della stagione, intitolato “Il pastello rosso“, andrà in onda su Raidue giovedì 19 agosto alle 21:20. A Neville Parker spetterà l’arduo compito di individuare il vero responsabile di un brutale omicidio, quando Emmet Paterson si presenterà barcollando alla stazione di polizia. L’uomo, visibilmente confuso, dichiarerà infatti di aver assassinato la sua datrice di lavoro: Gardenia Dujon. La deposizione del sedicente assassino, tuttavia, non convincerà il detective che aprirà immediatamente un’indagine. Scavando nel passato della vittima apparirà, dunque, evidente che l’omicidio è indissolubilmente legato alla prematura morte del figlio di Dujon, scomparso ben 15 anni prima. Addio al celibato e Il pastello rosso segnano l’addio del sergente JP Hooper e raccontano gli ultimi due casi affrontati dall’ispettore Parker con la sua squadra chiamati a trovare i veri colpevoli di due strani omicidi. L’uccisione di un uomo, con un arpione da pesca subacquea, è avvenuta in circostanze davvero inspiegabili, mentre quella di una donna d’affari richiama l’attenzione su una tragedia che l’aveva coinvolta quindici anni prima che potrebbe essere collegata alla sua morte. Quali spiegazioni ci saranno per gli insoliti eventi? Non resta che trovarsi davanti al teleschermo questa sera per scoprire come si concluderà questa serie, la cui nona stagione è stata trasmessa dall scorso 13 giugno.

