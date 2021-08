Doppio sospetto, trama e cast del film in prima tv di stasera 19 agosto su Rai 3

19 agosto 2021 a

Si intitola "Doppio sospetto" il film in prima tv di stasera, giovedì 19 agosto, su Rai 3. Ecco alcune anticipazioni su trama e cast della pellicola del 2018 in onda a partire dalle ore 21.20.

Alice e Céline abitano in due villette a schiera collegate e sono migliori amiche, praticamente sorelle. Come le loro case, anche le loro famiglie sono speculari. Fino al giorno in cui Alice assiste, impotente, alla morte del figlio di Céline, precipitato dalla finestra della sua camera. Accecata dal dolore, Céline rimprovera inizialmente all’amica di non aver fatto tutto il possibile per salvarlo, salvo poi scusarsi e cercare sempre di più la sua compagnia e quella del suo bambino. Ma accadono fatti strani e inquietanti e Alice non sa più a chi credere. Nel cast ci sono Veerle Baetens, Anne Coesens e Mehdi Nebbou per la regia di Olivier Masset Depasse. Anche questa sera, quindi, nuovo film in prima tv dopo la commedia di ieri "Una famiglia senza freni".

Sulle altre reti, invece, ci sono due episodi (in replica) della serie tv "Doc - Nelle tue mani" su Rai 1 con Luca Argentero e Matilde Gioli, mentre su Rai 2 due nuovi episodi della serie Delitti in Paradiso, giunta alla decima edizione. Sulle reti Mediaset, invece, c'è lo storico film "Il bisbetico domato" con Adriano Celentano su Rete 4, mentre su Canale 5 va in onda una puntata - sempre in replica - dei documentari della serie "Viaggio nella grande bellezza" con Cesare Bocci. Su Italia 1, invece, il meglio dell'edizione 2021 di Battiti live.

