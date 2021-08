Stasera in tv 19 agosto su Rai 1 c'è Doc nelle tue mani: la trama degli episodi

19 agosto 2021 a

a

a

Stasera in tv, giovedì 19 agosto, su Rai 1 torna il consueto appuntamento con le repliche di due episodi della serie tv "Doc - Nelle tue mani" con Luca Argentero e Matilde Gioli. Ecco la trama degli episodi in onda questa sera, che sono i numeri 15 e 16 della prima stagione.

Luca Argentero, dalla laurea in economia alla figlia Nina Speranza con Cristina Marino

Nel primo episodio dal titolo "Veleni", Andrea si trova nell’occhio del ciclone, quando un ex specializzando lo accusa di aver falsificato i dati di una sperimentazione farmaceutica: incapace di difendersi a causa dell’amnesia, cerca conferme nelle persone che gli sono vicine. Nel frattempo, Lorenzo deve combattere per far inserire Chiara nella lista dei trapianti e Agnese ha un improvviso malore. A seguire, nell’episodio Io ci sono, le condizioni di Agnese peggiorano rapidamente e Andrea trova l’appoggio di tutto il reparto per cercare di scoprire la malattia di cui soffre. Ma le accuse di un suo coinvolgimento nella falsificazione dei dati sulla sperimentazione farmaceutica che gli vengono mosse rischiano di allontanarlo dall’ospedale definitivamente.

Matilde Gioli, dal tifo per l'Inter al compagno Alessandro Marcucci: con lui una passione in comune | Foto

Sulle altre reti, sempre in prima serata, ci sono due episodi della decima stagione di Delitti in Paradiso su Rai 2, mentre su Rai 3 c'è il film in prima tv "Doppio sospetto". Sulle reti Mediaset, invece, c'è il grande classico "Il bisbetico domato" con Adriano Celentano su Rete 4, mentre su Canale 5 Cesare Bocci conduce "Viaggio nella grande bellezza" con la scoperta di Firenze e delle invenzioni di Leonardo Da Vinci. Su Italia 1, invece il meglio dell'edizione 2021 di Battiti live.

Nuova puntata di "Doc - Nelle tue mani": la trama degli episodi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.