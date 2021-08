Oroscopo del Corriere di giovedì 19 agosto 2021: le previsioni segno per segno

18 agosto 2021 a

a

a

Nuove previsioni per i segni zodiacali con l'oroscopo del Corriere di giovedì 19 agosto 2021.

ARIETE

La pazienza è la virtù dei forti. E voi, nonostante non vi appartenga molto di base, la state eser- citando e migliorando sempre di più.

TORO

Lontano dagli occhi, lontano dal cuore: ecco come vi sentite in questo momento. Ma ricordate che un partner importante non si dimentica...

GEMELLI

Se non avete il coraggio di assumervi le vostre responsabilità, prima o poi ve ne pentirete. Tenete a mente che è importante crescere...

CANCRO

Un messaggio in piena notte da parte di un ammiratore segreto ha fatto ingelosire il vostro partner. Tenetetelo un po’ sul filo del rasoio...

L'oroscopo di mercoledì 18 agosto: le previsioni di tutti i segni zodiacali

LEONE

Quando pensate di dire al vostro partner che le cose non stanno più come prima... è giunta l’ora di farsi avanti, bando al silenzio!

VERGINE

Oltre a sentirvi in gran forma, avete anche preso l’abitudine di vantarvi delle vostre prodezze. Non eccedete: il rischio è quello di cadere.

BILANCIA

Quando avete smesso di preoccuparvi per tutto avete raggiunto la pace dei sensi. Continuate così che la strada per il paradiso è vicina...

SCORPIONE

Non lasciate che i giudizi della altre persone vi influenzino sino a rinunciare ai vostri sogni. Ascoltate la vostra testa e il vostro cuore.

SAGITTARIO

Ultimamente vi sentite un po’ senza stimoli. Perché non iniziate un’attività sportiva o un nuovo hobby per provare sensazioni nuove?

L'oroscopo di martedì 17 agosto: le previsioni di tutti i segni zodiacali

CAPRICORNO

Le possibilità che tutto vada esattamente secondo i vostri piani sono remote. Dovete scendere a compromessi qualche volta, ricordatevelo!

ACQUARIO

Non siete ancora pronti per voltare pagina, ma ricordatevi che quando lo sarete non ci sarà più modo di tornare indietro. Fate attenzione...

PESCI

Lasciatevi alle spalle tutte le necessità impellenti e riaprite la mente al relax più puro e più vero. Avete bisogno di riappropiarvi di voi!

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.