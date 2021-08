Francesca Sofia Novello e l'inizio difficile con Rossi: "Avevo voglia di mandarlo a quel paese"

18 agosto 2021 a

a

a

Francesca Sofia Novello è una modella e influencer, famosa al grande pubblico per essere la compagna di Valentino Rossi, con il quale presto avrà una figlia. La coppia infatti ha annunciato l'arrivo della loro primogenita mercoledì 18 agosto. Galeotta per loro fu proprio la pista: i due si sono incontrati proprio a bordo circuito, dove lei ha vestito più volte i panni di ombrellina, e da allora sono diventati inseparabili. La convivenza è iniziata nel marzo 2020, con l'avvio del lockdown a causa della pandemia da Covid.

Valentino Rossi, terrore della fidanzata Francesca in auto con lui: urla per il drifting | Video

"Dovevo fermarmi a Tavullia una settimana, invece...", ha affermato qualche tempo fa. "Prova convivenza superata? Di più, superata con lode - ha spiegato -. Per la prima volta abbiamo vissuto a lungo insieme, da soli, e non ci sono state sorprese: stiamo benissimo, siamo innamorati e sereni". Successivamente la Novello è entrata maggiormente nel dettaglio della routine: "Ci svegliamo sul tardi, facciamo colazione, ci alleniamo e poi facciamo un giretto con i nostri due cani, Penelope e Ulisse. A pranzo e cena andiamo a mangiare dalla Stefi, la mamma di Vale, che è bravissima. Poi, maratona di film e serie Tv fino a notte fonda", le sue parole.

La fidanzata di Valentino Rossi torna in tv: Francesca Sofia Novello si racconta a Verissimo

Infine, sempre in una vecchia intervista, aveva rivelato i progetti futuri, a cominciare proprio dal formare una famiglia insieme: "Avevo tantissimi progetti legati alla moda, interrotti per l’emergenza, ma la salute viene prima di tutto - ha detto -. Però ho fatto in tempo a lanciare la mia linea di costumi, Envidiame. E grazie alla tecnologia e alla fantasia, continuo a lavorare: curo i miei profili social, faccio degli shooting con Facetime". Sugli inizi della loro storia d'amore: "A volte avevo voglia di mandarlo a quel paese. Lei (la madre di Valentino ndr) mi ha fatto capire che ha responsabilità e impegni enormi, e che avrei dovuto avere pazienza", ha dichiarato. Ora l'inizio di una nuova esperienza, da genitori, inedita per entrambi.

Valentino Rossi diventa papà, la fidanzata Francesca Sofia Novello è incinta: il post su Instagram

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.