Valentino Rossi diventa papà, la fidanzata Francesca Sofia Novello è incinta: il post su Instagram

Valentino Rossi diventerà papà: la fidanzata, Francesca Sofia Novello, è infatti incinta. L'annuncio è arrivato poco prima delle ore 18 di oggi, mercoledì 18 agosto, attraverso un post sul profilo Instagram del campione di MotoGp, che si ritirerà a fine stagione.

"Dopo una attenta visita possiamo comunicarvi che la Franci è incinta! Aspettiamo una bambina", ha scritto il campione di Tavullia, pubblicando anche una serie di foto in cui indossa un camice da dottore mentre visita la compagna. Una grande gioia, quindi, per The Doctor, dopo l'annuncio pieno di commozione del ritiro dalle corse.

