Elena Santarelli, scatto sexy in spaccata per i suoi 40 anni: lato b e fisico perfetto in bikini | Foto

Elena Santarelli festeggia in modo sexy i suoi 40 anni. La ex modella e showgirl infatti ha pubblicato sulla sua pagina Instagram, dove può contare su quasi 2 milioni di follower, di uno scatto omaggio per i fan.

Elena si è fatta immortalare in bikini mentre effettua una spaccata in barca, a esaltare un fisico pazzesco, con lato b e curve perfette al punto giusto. E così la Santarelli ha scritto nella didascalia: "Hello 40, ho sempre 20 anni, ne ho aggiunti 20 di esperienza. Grazie a tutti per gli auguri", le parole della showgirl. Poi, nelle stories, il ringraziamento particolare va al marito Bernardo Corradi.

"Grazie amore per tutto - ha scritto - e per la caccia al tesoro di questa mattina. Tu e i bambini siete il tesoro più bello". Nella famiglia di Elena Santarelli si è verificato un importante spartiacque nel 2017, quando a novembre ha ricevuto la notizia che il figlio Giacomo era stato colpito da un tumore.

Dopo due anni di lotta e cura, Giacomo è guarito, con tanto di annuncio da parte della Santarelli sui social. Per quanto riguarda la vicenda, Elena ha scritto il libro Una mamma lo sa. "Non mi sono mai chiesta perché questa cosa sia successa proprio a me, l’ho accettata. Sto soffrendo ma mi rimbocco le maniche", aveva affermato durante la malattia del figlio. Con Corradi, oltre a Giacomo, la Santarelli ha avuto anche la figlia Greta Lucia. Relativamente alla sua carriera, la svolta è arrivata nel 2005 con la partecipazione al reality L’Isola dei Famosi, da cui è stata eliminata prima della finale ma nel corso della quale ha avuto un notevole successo per la genuinità dimostrata oltre alla proverbiale bellezza. Celebre inoltre la sua sexy apparizione nel calendario di Max, che l’ha consacrata come assoluta icona sexy.

