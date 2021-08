Se telefonando, dalla sfida alla censura di Mina alla versione di Nek: i retroscena di Costanzo

18 agosto 2021 a

Se telefonando è uno dei pezzi di maggiore successo interpretati da Mina, una pietra miliare della musica italiana, scritta da Maurizio Costanzo e Ghigo De Chiara, con le musiche del maestro Ennio Morricone.

Sulla genesi della canzone la verità è stata rivelata proprio recentemente da Maurizio Costanzo in una trasmissione radio con Maria De Filippi e Rudy Zerbi. Insieme a De Chiara dovevano scrivere un pezzo per la trasmissione di varietà Aria condizionata. De Chiara aveva già collaborato con il maestro Morricone e provarono a chiedergli se avesse potuto supportarli musicando e arrangiando il pezzo in erba. Al telefono il maestro acconsentì e suggerì ai due autori di scrivere il testo pensando al suono della sirena della polizia di Marsiglia. Verosimilmente quel rumore, noiosamente bitonale, lo stava già ispirando. Per il testo si pensò al telefono, considerando che in quegli anni stava andando particolarmente di moda. Costanzo aveva sentito che la cantante Mina sarebbe stata disponibile ad interpretarla e, una volta costruita, andarono in via Teulada dove la incontrarono, insieme al suo impresario. In pochi minuti raggiunsero l'accordo.

In sede di registrazione, ha confidato ancora Maurizio Costanzo, ci si rese conto che le parole “Poi nel buio la tua mano d’improvviso sulla mia" avrebbe potuto essere malamente interpretata e aperto ad interpretazioni tali da richiamare la rigida censura del tempo. Si bypassò il rischio utilizzando il plurale: "Poi nel buio le tue mani d’improvviso sulle mie". Tuttavia, Mina in sede di registrazione propose ed ottenne di registrare entrambe le versioni. Se telefonando fu riproposta nel 2015 anche da Nek. Il cantautore emiliano portò la canzone nelle cover del Festival e poi incise la sua versione nel singolo poi pubblicato nell'album Prima di parlare. Se telefonando è anche il titolo della puntata di Techetechetè, in onda mercoledì 18 agosto su Rai1 dopo il Tg.

