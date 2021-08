Bice Valori, la figlia Alessandra dal matrimonio con Paolo Panelli e la morte a soli 52 anni

18 agosto 2021 a

Maria Bice Valori, per tutti Bice Valori, è stata un'attrice italiana, tra le più amate dal pubblico soprattutto negli anni Sessanta. Si diplomò all'Accademia nazionale d'arte drammatica di Roma e nella stessa città conseguì successivamente la laurea in Lettere all'Università degli Studi di Roma La Sapienza. Per quanto riguarda la vita privata, proprio in Accademia Bice ha conosciuto Paolo Panelli, di due anni più anziano e con il quale avrebbe poi instaurato un lungo e proficuo sodalizio sia artistico che affettivo. Dal loro matrimonio del 1952 è nata cinque anni dopo la figlia Alessandra, divenuta anch'essa attrice, oltre che regista e docente.

Nel 1964 ha preso parte al celeberrimo sceneggiato Rai Il giornalino di Gian Burrasca sceneggiato e diretto da Lina Wertmüller, dove interpretò la tirannica direttrice del collegio in cui viene mandato il protagonista interpretato da Rita Pavone. Questa sua interpretazione fu molto curiosa poiché l'attrice impersonò una donna di bassissima statura, e dovette perciò recitare sempre in ginocchio.

E' stata una brillante ed ironica intrattenitrice in famosi varietà anche negli anni seguenti, come Doppia coppia (1969-1970), in cui si segnalava soprattutto per l'esilarante siparietto del personaggio della centralinista spoletina della Rai, rimasto ancora nella memoria del pubblico, Speciale per noi (1971), insieme a Paolo Panelli, Aldo Fabrizi e Ave Ninchi.

Notevoli e acclamate le sue partecipazioni alle commedie musicali firmate ancora da Garinei e Giovannini, tra cui Rugantino (1962), con Nino Manfredi e Aldo Fabrizi (grandissimo successo, rappresentato anche in America), e le due fortunate produzioni, cui prese parte anche il marito Paolo Panelli, Aggiungi un posto a tavola (1975) e Accendiamo la lampada (1979). Bice Valori è morta nel 1980, cinque mesi dopo il fratello Michele e a soli 52 anni di età, per le conseguenze di un tumore. La Valori è protagonista mercoledì 18 agosto nella puntata di Techetechetè, in onda su Rai1, dedicata proprio al telefono.

