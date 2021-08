Eki, dall'amore per la moglie Anna ai soldi per le figlie del fratello morto: la storia dei genitori

18 agosto 2021 a

a

a

Kam Eki Cahayadi è un cantante di origini indonesiane, che però ha riscosso successo in Italia grazie al trionfo nella terza edizione di All Together Now, il talent show di Canale5 condotto da Michelle Hunziker. Mercoledì 18 agosto andrà in scena la replica della puntata conclusiva che ha visto appunto il successo di Eki. Kam (per gli amici Eki) ha 33 anni, è originario di Giacarta ma da anni vive in Italia per amore di una donna (Anna) che poi ha sposato. La sua dolce metà è proprio di Milano, città in cui Kam si esibisce ormai da diversi anni, con il suo palcoscenico preferito che è Piazza Duomo.

Da cantante di strada a vincitore dello show, ecco chi è Eki

Con la sua vittoria ad All Together Now, il 12 dicembre scorso, Kam si è aggiudicato il premio finale di 50.000 euro, che ha impiegato per consentire alle nipoti adolescenti, figlie del fratello morto tempo fa, di continuare gli studi. Ha sofferto molto poi per la scomparsa della mamma che ha causato anche la forte depressione del padre. Eki ha anche un canale Youtube dove spesso pubblica cover di brani famosi come l’Hallelujah di Leonard Cohen.

Michelle Hunziker, arrampicata sul Piz Boè con Serena Autieri: anche Vittorio Brumotti si inchina | Foto

E’ il sesto dopo quattro sorelle e un fratello, quando era bambino lui e la sua famiglia stavano sempre insieme, ma quando la madre è morta suo padre si è depresso e tutto è cambiato. Una delle sorelle di Eki ha mantenuto tutti andando a lavorare. Poi Kam ha lasciato l'Indonesia e si è trasferito in Italia. Ha quindi conosciuto Anna, l'ha sposata e poi la stessa moglie lo ha sempre sostenuto nel tentativo di sfondare nel mondo della musica. L'appuntamento quindi è su Canale5 mercoledì 18 agosto, in prima serata, per la replica dell'ultima puntata del talent show condotto da Michelle Hunziker e con J-Ax, Anna Tatangelo, Francesco Renga e Rita Pavone nel ruolo di giurati.

E' Eki il vincitore dell'edizione 2020 di All Together Now: cade in ginocchio davanti a Michelle Hunziker | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.