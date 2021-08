Stasera in tv 18 agosto su Rai 3 c'è il film Una famiglia senza freni: trama e cast

18 agosto 2021 a

Stasera in tv, mercoledì 18 agosto, su Rai 3 c'è il film "Una famiglia senza freni". Ecco alcune anticipazioni sulla trama e il cast di questa pellicola del 2016 che va in onda in prima tv. Si tratta di una divertente commedia di Nicholas Benamou con Josè Garcia, Andrè Dussollier, Caroline Vigneaux.

In prima tv su Rai 2 il thriller "Non avrai mai mia figlia"

Il chirurgo plastico Tom parte per le vacanze con la moglie Julia e i figli su un’automobile nuova fiammante. L’inattesa presenza di nonno Ben, il padre di Tom, suscita il malumore di Julia e provoca parecchio scompiglio. Come se non bastasse, il motore del veicolo ha un malfunzionamento e la famiglia si ritrova sull’automobile che viaggia impazzita sull’autostrada a 160 chilometri orari e con i freni bloccati. Sulle altre reti, sempre in prima serata, c'è la sesta puntata di SuperQuark su Rai 1, condotto come sempre da Piero Angela, mentre su Rai 2 c'è il film in prima visione "Non avrai mai mia figlia".

A "Zona Bianca" si parla di green pass e crisi in Afghanistan

Sulle reti Mediaset, invece, c'è la finale di All together now 2020 con Michelle Hunziker su Canale 5, mentre su Rete 4 c'è il talk show di politica e attualità "Zona Bianca" con Giuseppe Brindisi e i suoi ospiti. Su Italia 1, infine, tre nuovi episodi della serie Chicago Fire.

Il mondo dei primati al centro della sesta puntata di SuperQuark

