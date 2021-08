Stasera in tv 18 agosto su Rai 2 c'è il film Non avrai mai mia figlia: trama e cast

18 agosto 2021 a

Stasera in tv, mercoledì 18 agosto, su Rai 2 c'è il film "Non avrai mai mia figlia". Si tratta di un thriller ad alta tensione, questa sera in prima tv per l'Italia. Ecco alcune anticipazioni su trama e cast.

Amy Thompson è una brillante studentessa di legge appena laureata. Una sera viene aggredita e stuprata in casa sua da Demetri, un ragazzo che aveva conosciuto pochi giorni prima durante una serata trascorsa a festeggiare la fine degli studi insieme ad altri suoi amici. Amy scoprirà presto di essere rimasta incinta e, nonostante il parere contrario di sua madre, decide di tenere la bambina. Quando, dopo alcuni anni, il suo stupratore si rifà vivo con l’intenzione di ottenere la custodia di sua figlia, Amy inizierà una lunga battaglia legale per impedirglielo. Serata da brividi quella di stasera con il film di Tori Garrett con Lyndsy Fonseca, Kirstie Alley e Hunter Burke. Sulle altre reti Rai, invece, c'è la sesta puntata di SuperQuark sul primo canale, mentre sul terzo c'è il film in prima tv "Una famiglia senza freni" con Josè Garcia.

Su Canale 5, invece, la finale dell'edizione 2020 di All togheter Now con Michelle Hunziker, mentre su Rete 4 il talk show di politica e attualità "Zona Bianca", condotto da Giuseppe Brindisi. Su Italia 1, infine, tre nuovi episodi della serie Chicago Fire.

