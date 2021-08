Michelle Hunziker, arrampicata sul Piz Boè con Serena Autieri: anche Vittorio Brumotti si inchina | Foto

18 agosto 2021 a

Vacanza in montagna per Michelle Hunziker, insieme all'amica e collega Serena Autieri. La conduttrice e showgirl svizzera ha scalato in arrampicata il Piz Boè, famosa montagna delle Dolomiti. Un'esperienza caratterizzata da fatica e sorriso, come da stile di Michelle. Tra i commenti, spunta pure quello di Vittorio Brumotti, che alza le mani davanti all'impresa.

Un complimento da uno come lui, capace di imprese estreme (più che altro in bicicletta), non è da sottovalutare. "Esperienza incredibile - ha scritto la Hunziker nella didascalia che accompagna le immagini e il video - ho visto la parete del Piz Boè e ho pensato di non farcela. No no no dicevo. Attimo di panico, ma i miei amici e il mitico Pio con la sua esperienza nelle montagne mi hanno rassicurato. A ripensarci non potrei essere più felice di averlo fatto, di non aver demorso e di essere arrivata in vetta dopo 3 ore e 50 con le pareti abbastanza esposte".

Michelle ha proseguito: "Quando arrivi su “bergheil” sei fiero di te stesso e il tuo cuore vola in mezzo alla magnificenza delle Dolomiti. Lassù, tutto sembra possibile, meraviglioso. Tu sei minuscolo, ma hai compiuto una grande impresa per te stesso, superandoti. Grazie a tutto il team e alla mia amica con gli occhietti rassicuranti e azzurri come il cielo! Mi giravo e c’era sempre (Serena Autieri ndr) una risata insieme e si andava avanti".

Qualche giorno fa Michelle e Serena si erano gustate un caffè immerse nel fieno, testimoniando tutto sempre su Instagram.

Intanto mercoledì 18 agosto la Hunziker è protagonista nella puntata conclusiva della replica di All Together Now, in onda su Canale5 in prima serata. Il programma condotto dalla svizzera e che ha visto come giurati J-Ax, Anna Tatangelo, Rita Pavone e Francesco Renga. Appuntamento su Canale5 a partire dalle 21,20 circa.

