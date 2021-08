Sabrina Salerno bollente, bikini e shorts in Corsica. Seno incontenibile: si vede tutto | Foto

18 agosto 2021 a

a

a

Sabrina Salerno continua a stupire su Instagram. Il suo fisico è sempre pazzesco e a 53 anni la showgirl mostra una forma da far invidia a colleghe ben più giovani di lei. Sabrina si sta godendo le sue vacanze in Corsica e così ha sfoggiato un look ad alto tasso di sensualità: bikini e short di jeans.

Un bikini che non è riuscito a contenere le sue curve esplosive. Le cinque immagini pubblicate su Instagram hanno letteralmente mandato in tilt i follower e non solo. "Wild wild wild Corsica", ha scritto nella didascalia.

Sabrina Salerno, dalla storia con l'attore Pierre Cosso al figlio Luca Maria avuto con Enrico Monti

Curve alle quali è impossibile resistere, senza dimenticare pure il lato b. Una sensualità pazzesca che ha fermato il popolo dei social. L'immagine ha collezionato una valanga di like, quasi trentamila in poche ore. Per quanato riguarda la vita privata, Sabrina Salerno ha sposato nel 2006 Enrico Monti, imprenditore nel settore tessile con cui ha iniziato la sua storia d'amore nel 1993. Dal marito ha avuto un figlio, Luca Maria Monti, nato il 2 aprile 2004. I tre vivono a Treviso. I due si sono conosciuti per questioni di lavoro.

Sabrina Salerno, con il marito Enrico Monti il figlio Luca: "L'unico uomo entrato nella mia anima"

Qualche tempo fa la Salerno ha rilasciato alcune dichiarazioni legate al suo passato: "Ho avuto un manager senza scrupoli, un manipolatore, violento verbalmente .Cercava il mio punto fragile cercando di colpirmi e rendendomi sempre più fragile. Non so come ho fatto a resistere, perché ero veramente da sola contro quell’uomo - ha spiegato a Verissimo recentemente, da Silvia Toffanin -. Era davvero una brutta persona, se dovessi chiedermi se ho perdonato quest’uomo la mia risposta sarebbe un netto no. Non ci sono state avance, anche se avrebbe voluto, ma non sono mai stata così debole fortunatamente. Con le altre ragazze ha abusato spesso e volentieri. Magari se non lo avessi conosciuto oggi non sarei Sabrina Salerno - ha concluso - ma un medico, e forse sarei stata più felice”.

Elisabetta Canalis vietata ai minori, posa hot sul tavolo della cucina: costume e tacchi a spillo | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.