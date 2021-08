Oroscopo del Corriere di mercoledì 18 agosto 2021: le previsioni dei segni zodiacali

17 agosto 2021 a

Ecco l'oroscopo di mercoledì 18 agosto 2021 con le previsioni di tutti i segni zodiacali.

ARIETE

Sul lavoro il vostro impegno non viene sempre premiato come merita? Tranquilli però, qualche piccola soddisfazione è in arrivo.

TORO

La calma è la vostra arma segreta, ma alla lunga potreste risultare un po’ noiosi. Provate a lasciarvi andare un po’ di più, almeno in estate.

GEMELLI

Ultimamente sembrate non potervi proprio rilassare. Ne avete decisamente bisogno e ve ne state renderete conto in questi giorni.

CANCRO

Agitarvi troppo per ogni problema non vi aiuta a risolverlo. Va bene mantenere l’attenzione, ma così ne va della vostra serenità.

LEONE

Una vecchia conoscenza si farà sentire dopo molto tempo. Non tornate su quei vecchi litigi che hanno fatto separare le vostre strade.

VERGINE

Va bene l’affetto, ma se vi basate troppo sulle altre persone rischiate di diventarne dipendenti. è arrivato il momento di camminare da soli.

BILANCIA

Smettetela di rimuginare e mettetevi in gioco. Solo così avrete la possibilità di incontrare persone uniche e crescere insieme a loro.

SCORPIONE

Punzecchiare sempre gli altri può essere divertente, per un po’. Se tirate troppo la corda, però, potreste sentirvi dire cose che non vi piacciono.

SAGITTARIO

Il lavoro non è tutto. In tanti ve lo dicono, ma sembrate non volerlo capire. Stare coi vostri cari o trovarvi un hobby è altrettanto stimolante.

CAPRICORNO

Vi sentite pieni di energia e pronti a una giornata esaltante. Lo spirito giusto per cogliere al volo le occasioni che vi si presenteranno.

ACQUARIO

Col partner tutto va a gonfie vele. Sarà arrivato il momento di fare un passo importante insieme? La notizia potrebbe renderlo felice.

PESCI

Da un po’ di tempo avete il sonno agitato. Meglio adottare abitudini più sane, se volete risolvere questo problema in maniera definitiva.

