Andrea Delogu senza costume, al mare solo con l'intimo: siparietto sexy con Ema Stokholma | Foto

Andrea Delogu ancora incontenibile al mare. Dopo i vari scatti e video postati durante le sue vacanze trascorse con Ema Stokholma, la conduttrice e scrittrice, sempre con la sua inseparabile amica, ha voluto deliziare i suoi follower su Instagram con una storia ad alto tasso di ironia e sensualità, suo marchio di fabbrica. In pratica, la Delogu ha realizzato un video in cui appare al mare con la Stokholma ma senza costume: "Li ho finiti", ha affermato.

Andrea è quindi immortalata con indosso soltanto un intimo, un reggiseno, che non nasconde praticamente nulla, con il capezzolo in vista. "Chi vuoi che se ne accorga che ho l'intimo", ha chiesto la Delogu all'amica. "Tutti, se ne sono accorti tutti", ha replicato immediatamente la Stokholma, sorridendo. Anche la dj francese ha sfoggiato un fisico invidiabile, con un bikini rosso in grado comunque di esaltare i suoi numerosi tatuaggi.

Le due ultimamente fanno coppia fissa, anche se in uno degli ultimi scatti pubblicati su Instagram da Andrea, la Stokholma non appariva. Nell'ultima serie di immagini postate la Delogu si è fatta fotografare su uno scoglio in costume intero, e anche in questo caso ha trovato il modo di scherzare con i suoi follower, sul prezzo speso per l'indumento indossato targato Dolce&Gabbana.

Immancabile come spesso accade nei suoi post, una gag con il mitico personaggio di Peter Griffin, protagonista della fortunata sit com di cartoni animati. Inoltre Andrea ha dimostrato di saper scherzare anche sulle serate movimentate degli ultimi tempi, con feste fino a notte fonda. Su twitter ha scritto infatti queste parole: "Ok. Sto vivendo i miei 20 anni a 39. Mi sono rotta un dito del piede, ho mal di schiena e mi addormento appena tocco il divano passata la mezzanotte. Confermate che è normale?", ha scritto recentemente. E tutti hanno pensato alla sua nuova vita da single dopo la fine dell'amore (almeno stando alle voci) con il marito Francesco Montanari.

