Katia Ricciarelli al GfVip: "Pronta a tutto, anche a innamorarmi". E rivela: "Sesso? Le cose cambiano"

Una Katia Ricciarelli a 360 gradi quella che ha confermato la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 6: "Ho accettato perché sono curiosa, controcorrente e pronta a tutto", ha annunciato al settimanale Chi. L'intervista esclusiva al settimanale diretto da Alfonso Signorini è corredata da un servizio fotografico sulle colline del Garda.

La Ricciarelli ha raccontato nell'intervista anche i suoi trascorsi sentimentali. Dalla lunga storia con il tenore Carreras, chiusa dopo il tradimento di lui ("Io sono come la Carmen, che ne ama uno alla volta e, se decide di andare con un altro, lascia l’antico amore") al flirt con Fabio Testi ("Quando l’ho conosciuto era un bellissimo uomo, ci corteggiammo entrambi").

Da anni, ha rivelato, non ha più fidanzati ("Solo qualche flirt, mi hanno fatto la corte", ha detto) e si è ritirata a una vita quasi monacale: "Del resto, da giovane sono stata lì lì per farmi suora", ha confidato. "Il sesso? Con il tempo le cose cambiano", ha aggiunto, ma ha deciso di partecipare al reality anche perché potrebbe essere l’occasione per rimettere tutto in discussione: "Baudo è stato l’ultimo amore, ma non sarà l’ultimo della mia vita: magari lo trovo al Grande Fratello Vip. E' per questo che non voglio sapere chi c’è nel cast", ha sottolineato. E riguardo all’atteggiamento che terrà con gli altri concorrenti, che la vedranno un po' come modello, dice: "Sono una che predica bene e razzola male. So dare agli altri i consigli giusti, anche se poi io sbaglio - ha concluso -. Il silenzio, invece, è la rovina di ogni relazione". La sua sarà una presenza importante per tutti: "Io dico sempre quello che penso, cercando di non offendere nessuno: sono onesta, se qualcuno se la prende mi dispiace, ma bisogna dire la verità e poi sono una che sa difendersi", le sue parole.

