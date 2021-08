Gigi Proietti, dal personaggio di Carmelo La Cugina alla compagna Sagitta Alter ex guida turistica

17 agosto 2021 a

Gigi Proietti è stato uno degli attori più amati dal pubblico. Nato nel 1940, è morto a 80 anni, nel giorno del suo compleanno, il 2 novembre 2020. Per quanto riguarda la vita privata, non è mai stato sposato, ma dal 1962 fino al giorno della sua morte, è sempre stato legato a Sagitta Alter, con la quale ha avuto due figlie, Susanna e Carlotta, e con la quale è stato insieme per 58 anni. “Non ci siamo mai sposati. All’inizio perché non credevamo nell’istituzione del matrimonio, poi perché ci sembrava superfluo. Siamo antichi concubini", ha spesso scherzato Proietti.

La Alter conobbe il grande comico romano quando, durante un viaggio in Italia per lavoro come guida turistica, Proietti, appena ventiduenne, studente di Giurisprudenza, iniziava a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Fu amore a prima vista, perché da quel lontano 1962 i due non si sono più separati e Sagitta non è più tornata in Svezia. "Lei è la mia roccia”, ha affermato Gigi Proietti in una vecchia intervista al Corriere della Sera.

E anche in questo caso ha dovuto rispondere al motivo per cui i due non si sono mai sposati: “E' una domanda che mi fanno proprio tutti. La verità è che io e Sagitta non ci pensiamo più. Non ci tenevamo particolarmente al matrimonio quando eravamo giovani, ma non lo escludiamo. Chissà, magari un giorno ci guarderemo e ci verrà voglia di compiere anche questo passo, anche se il traguardo più bello, quello di costruire una famiglia unita, siamo già riusciti a realizzarlo", ha ribadito. La compagna di Gigi Proietti è una ex guida turistica svedese. I due si sono conosciuti e innamorati nel 1962, nei giorni in cui appunto Gigi Proietti era un giovane attore che si esibiva nei night e nei locali della Capitale romana. Tra i suoi personaggi di maggior successo, quello di Carmelo La Cugina, un improbabile anchorman del Gg2, con nome ripreso dalla giornalista del Tg2 Carmen Lasorella.

